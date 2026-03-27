Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido O Liberal 27.03.26 10h29 Auxiliar comentou sobre a possibilidade de modificar o time para o jogo de domingo (Reprodução / Remo TV) O Remo foi a Rondônia encarar o Porto Velho pela primeira rodada da fase inicial da Copa Norte com um time alternativo e pagou o preço pela escolha. Na noite da última quinta-feira (26), foi derrotado por 2 a 1 pela Locomotiva. Após a partida, o auxiliar técnico Felipe Surian, que comandou o Leão Azul no jogo, comentou sobre a decisão de ir com a equipe reserva e falou sobre o planejamento para o próximo compromisso no torneio. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo ele, ainda não há um time definido para o duelo contra o Monte Roraima-RR, que ocorre no domingo (29), no Baenão, também pela Copa Verde. Conforme disse Felipe, a decisão será do treinador Léo Condé. "O planejamento foi primeiramente para esse jogo. Então, somente quando retornarmos a Belém, o professor Léo Condé, juntamente com a diretoria, vai se organizar e traçar o planejamento para o próximo jogo", declarou o auxiliar. VEJA MAIS Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional Remo joga mal, leva gol no fim e estreia com derrota na Copa Norte Com time alternativo, Leão tem atuação apagada, pouco cria e é castigado com pênalti nos minutos finais diante do Porto Velho De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência Para Felipe, o jogo foi decidido com "alguns erros" da arbitragem. O auxiliar de Léo Condé ainda pontuou que o Porto Velho aproveitou as condições favoráveis do jogo em casa. "O adversário conhece o campo, diante da sua torcida. Em alguns momentos brigou até um pouco mais, porém, acho que o jogo foi decidido pela arbitragem. Alguns erros de arbitragem que foram bem claros, não a nosso favor, e sim contra", apontou. O segundo gol do Porto Velho saiu de uma cobrança de pênalti. A arbitragem marcou a penalidade para o time da casa, após dividida com Thalisson. Luan Viana bateu com força, no meio do gol, e garantiu a vitória da Locomotiva. Com isso, o Remo chegou a seis derrotas em 20 jogos na temporada. O número de reveses é maior que o de vitórias, que são cinco até o momento. A equipe azulina ainda soma nove empates. Para a estreia na Copa Norte, o clube azulino optou por usar um time alternativo para priorizar o Brasileirão. Os jogadores principais permaneceram em Belém para fazer a recuperação física. É possível que, contra o Monte Roraima, o time entre com alguns atletas titulares do Campeonato Brasileiro. 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