Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte

O Remo foi a Rondônia encarar o Porto Velho pela primeira rodada da fase inicial da Copa Norte com um time alternativo e pagou o preço pela escolha. Na noite da última quinta-feira (26), foi derrotado por 2 a 1 pela Locomotiva. Após a partida, o auxiliar técnico Felipe Surian, que comandou o Leão Azul no jogo, comentou sobre a decisão de ir com a equipe reserva e falou sobre o planejamento para o próximo compromisso no torneio.

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Segundo ele, ainda não há um time definido para o duelo contra o Monte Roraima-RR, que ocorre no domingo (29), no Baenão, também pela Copa Verde. Conforme disse Felipe, a decisão será do treinador Léo Condé.

"O planejamento foi primeiramente para esse jogo. Então, somente quando retornarmos a Belém, o professor Léo Condé, juntamente com a diretoria, vai se organizar e traçar o planejamento para o próximo jogo", declarou o auxiliar.

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Para Felipe, o jogo foi decidido com "alguns erros" da arbitragem. O auxiliar de Léo Condé ainda pontuou que o Porto Velho aproveitou as condições favoráveis do jogo em casa.

"O adversário conhece o campo, diante da sua torcida. Em alguns momentos brigou até um pouco mais, porém, acho que o jogo foi decidido pela arbitragem. Alguns erros de arbitragem que foram bem claros, não a nosso favor, e sim contra", apontou.

O segundo gol do Porto Velho saiu de uma cobrança de pênalti. A arbitragem marcou a penalidade para o time da casa, após dividida com Thalisson. Luan Viana bateu com força, no meio do gol, e garantiu a vitória da Locomotiva.

Com isso, o Remo chegou a seis derrotas em 20 jogos na temporada. O número de reveses é maior que o de vitórias, que são cinco até o momento. A equipe azulina ainda soma nove empates.

Para a estreia na Copa Norte, o clube azulino optou por usar um time alternativo para priorizar o Brasileirão. Os jogadores principais permaneceram em Belém para fazer a recuperação física. É possível que, contra o Monte Roraima, o time entre com alguns atletas titulares do Campeonato Brasileiro.