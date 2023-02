Autor de gol da vitória do Remo, atacante despista sobre volta ao time titular: 'cabe ao treinador'

Confiança. Essa foi a palavra mais citada pelo atacante Pedro Vitor, do Remo, em entrevista coletiva concedida na tarde desta segunda-feira (13). De acordo com o jogador, que fez o gol da vitória azulina sobre o São Francisco no último final de semana, o bom momento da equipe - duas vitórias em dois jogos no Parazão - faz com que o elenco entre determinado para conquistar mais três pontos na competição. Na quarta-feira (15), o Time de Periçá enfrenta o Águia de Marabá, fora de casa.

"Temos que ter cuidado com todas as equipes do torneio. Como eu costumo falar, temos que nos concentrar em todo o jogo, até o último segundo. Claro que uma vitória fora de casa nos dá mais confiança, mas sempre entraremos em campo com a mentalidade de sair com os três pontos", explica o atacante.

Vindo do Náutico, onde disputou a Série B no ano passado, Pedro Vitor encontrou no Remo certa instabilidade. Durante os amistosos de pré-temporada, o atleta era titular do ataque azulino. No entanto, foi perdendo posição no time principal e amargou o banco de reservas na estreia remista no Parazão.

No entanto, a sorte do pernambucano de 24 anos parece ter mudado. No domingo (12), diante do São Francisco fora de casa, Pedro entrou no time no início do segundo tempo e fez o gol da vitória remista por 1 a 0. Questionado sobre se o gol poderia cavar seu retorno à equipe titular, o atacante preferiu deixar a decisão sob responsabilidade do treinador, Marcelo Cabo.

"Fiz uma boa partida e fico feliz de ter marcado um gol, mas acho que toda a equipe estava muito concentrada. Acho que isso daí [retorno ao time titular] cabe ao treinador. O que posso fazer é treinar bem e dar meu melhor dentro de campo quando for necessário. Temos jogadores muito bons aqui, que podem assumir a titularidade a qualquer momento", avisou.

A partida entre Remo e Águia, pela terceira rodada do Parazão 2023 está marcada para ocorrer a partir das 20h, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.