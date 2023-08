Apresentado no Remo, Thiaguinho foca em fuga do Z4: 'Depois vamos em busca da classificação'

O atacante Thiaguinho foi apresentado e já está à disposição dos azulinos para as últimas quatro partidas da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador retorna ao clube após breve passagem em 2022, quando veio com a mesma missão, mas o time acabou eliminado na última rodada, ao perder para o Botafogo-SP e terminar a competição na 12ª posição, tendo ele atuado em apenas dois jogos.

A lembrança do ano passado, no entanto, parece ter ficado por lá. Thiaguinho vem para o Remo direto da Série D, após o Jacuipense ser eliminado e já garante estar apto para entrar em campo, caso o técnico Ricardo Catalá opte por sua escalação. "Com certeza. Eu saí de casa preparado para aceitar o desafio de vestir a camisa do Remo".

Em relação ao momento do time, que ocupa a 15ª posição, com 17 pontos, ele acredita na possibilidade de classificação, desde que o time não queime as etapas do processo, que consiste primeiro em aliviar a situação para depois sonhar com a entrada no grupo dos oito primeiros colocados.

"Cada ano é um ano. Esse ano é diferente do ano passado. O que o time precisava era uma vitória, e graças a Deus ganhou. O grupo está focado em busca do nosso objetivo, acredito que vamos conseguir. Temos que pensar no distanciamento do Z4 e depois sim vamos em busca da classificação".

Thiaguinho tem 25 anos e é natural da cidade de Riachão do Jacuípe-BA. Ao longo da carreira acumulou passagens por Vitória, ABC, Vila Nova, Taubaté e Jacuipense. "Passei aqui ano passado, fiquei muito feliz, gostei bastante da estrutura do clube. Com fé em Deus será um ano muito feliz e vamos conseguir alcançar as nossas metas no final da competição".