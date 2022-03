Atacante se machuca durante treino de finalização e desfalca o Remo contra o Caeté

Mesmo com a folga na tabela com a suspensão do Campeonato Paraense, o Remo “ganhou” mais um jogador no departamento médico. O atacante Ronald, que também joga na lateral esquerda, deixou o treino durante esta semana e está em tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). A informação foi confirmada por uma fonte do clube.

Ronald, 19 anos, se machucou durante os treinos de finalização, porém, não foi informado onde foi a lesão do jogador, que está fora do jogo de ida das quartas de finais do Parazão, contra o Caeté, neste sábado (19), às 15h30, em Bragança (PA). Natural da cidade de São Miguel do Guamá (PA), Ronald está no Remo desde 2020 e em 2022 esteve em campo sete vezes neste Parazão, em três delas entrou como titular da equipe comandada pelo técnico Paulo Bonamigo.

Além do jovem Ronald, atualmente o Leão Azul conta com três jogadores no departamento médico. O atacante Brenner com uma lesão grau dois no adutor esquerdo e também o meia Felipe Gedoz com uma contusão grau três na panturrilha.