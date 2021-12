VÍDEO: Atacante se despede do Remo, cita críticas, rebaixamento e agradece à torcida: 'maravilhosa'

Fora dos planos da diretoria remista para a temporada 2022, o atacante Jefferson, de 24 anos, utilizou a sua conta no Instagram para se despedir do Remo. O jogador citou o objetivo não alcançado, agradeceu diretoria, torcedores e desejou um ano novo abençoado ao clube e seus torcedores.

Veja mais

Natural do Rio de Janeirop (RJ), Jefferson chegou ao Remo após o Campeonato Paraense, vindo do Boa Esporte-MG. O jogador atuou 31 partidas no clube azulino, a maioria delas sendo utilizado na segunda etapa e balançou as redes três vezes. Um dos gols foi bem marcante aos azulinos, na vitória por 1 a 0, contra o Náutico-PE, no Baenão, partida que marcou o retorno do público aos estádios no Pará.

O jogador também citou a conquista da Copa Verde e disse que deixa o Leão Azul de cabeça erguida e que assimilou as críticas nesse período em que esteve em Belém.

“Agradecer ao Remo por ter me proporcionado momentos especiais e que jamais esquecerei. Agradeço ao presidente e a todos da diretoria que confiaram no meu trabalho. O objetivo principal não foi alcançado, que era a permanência na Série B, mas saio de cabeça erguida em busca de novas metas e com a consciência tranquila de que dei o meu melhor pelo clube. Mesmo com o duro golpe que tomamos, Deus fez brotar um oásis no meio do deserto, que foi o título inédito da Copa Verde. Agradeço também a essa torcida maravilhosa, mais conhecida como ‘Fenômeno Azul’. Obrigado torcedor pelo apoio e pelas críticas construtivas, que me fizeram crescer. Desejo sorte ao clube e que volte logo de onde nunca deveria ter saído, pois esse clube e a torcida merecem. Tamo junto e que todos tenham um Ano Novo abençoado”, escreveu.