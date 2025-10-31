Atacante do Remo, Nico Ferreira projeta duelo contra a Chape: ‘Sabemos o que temos que fazer' Partida ocorre no próximo domingo (2), no Baenão, às 18h30 O Liberal 31.10.25 13h46 Jogador tem sido um dos destaques da equipe nesta reta final (Foto: Samara Miranda / Ascom Remo) Um dos destaques do Remo nesta reta final da Série B, Nico Ferreira está confiante para a partida decisiva contra a Chapecoense-SC, no próximo domingo (2), válida pela 35ª rodada do campeonato. O duelo promete ser equilibrado, já que o clube catarinense também briga pelo acesso, mas, se vencer, o Leão Azul assumirá a vice-liderança da competição e ficará ainda mais perto do tão sonhado retorno à elite do futebol brasileiro. Para isso, o atacante azulino acredita que, com humildade e sacrifício, o time pode sair vitorioso. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Será uma partida crucial para nós. Se quisermos vencer, precisamos continuar trabalhando como temos feito, o que acredito que estamos fazendo bem e, com humildade e trabalho duro, acho que podemos conseguir”, declarou o jogador. A Chapecoense ocupa atualmente a segunda colocação. A equipe cresceu muito no campeonato e é uma das favoritas ao acesso. Assim como o Remo, a Chape está invicta há seis jogos, com cinco vitórias e um empate, enquanto o clube paraense vem de seis triunfos consecutivos. Mesmo com a boa fase, Nico destaca que o duelo não será fácil e manter o foco será essencial. VEJA MAIS Zagueiro do Remo prevê dificuldades no jogo de 'seis pontos' contra a Chapecoense O Remo vive seu melhor momento na competição, com seis vitórias seguidas, em cenário semelhante ao da Chapecoense, invicta há seis partidas CEO do Remo projeta melhor resultado financeiro da história em 2025 e planeja temporada 2026 Gestão profissional e desempenho na Série B fortalecem finanças e impulsionam crescimento do clube azulino Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B “Sim, sei que temos um estilo de jogo particular, que dificulta a marcação dos nossos rivais. Como já disse, será crucial manter o foco na partida e conquistar os três pontos que todos desejamos. Nosso rival, a Chape, também precisa somar pontos”, afirmou o atacante. “Estamos concentrados, sabemos o que temos que fazer, e isso é fundamental. Também estamos tranquilos em relação ao trabalho que fazemos nos treinos e no dia a dia, e acho que isso se reflete nos jogos. Precisamos continuar nessa mesma linha”, completou Nico. Apoio da torcida Para vencer a perigosa Chapecoense, o Remo contará com o apoio da torcida. Todos os ingressos para o duelo foram vendidos, e o Baenão estará lotado com cerca de 14 mil torcedores. Nico afirmou que os azulinos podem continuar acreditando, porque todos no elenco vão se entregar ao máximo. “Eu queria dizer que eles continuem acreditando, que precisam continuar acreditando, porque vamos dar tudo de nós na partida, como temos feito, e isso é tudo o que precisamos: acreditar”, concluiu o atacante. 