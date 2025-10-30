Zagueiro do Remo prevê dificuldades no jogo de 'seis pontos' contra a Chapecoense O Remo vive seu melhor momento na competição, com seis vitórias seguidas, em cenário semelhante ao da Chapecoense, invicta há seis partidas Da redação 30.10.25 17h09 Kayky Almeida espera um duelo difícil contra a Chapecoense. (Reprodução RemoTV) O Remo tem pela frente um dos jogos mais importantes da temporada. Neste domingo (2), às 18h30, o Leão enfrenta a Chapecoense no Baenão, em confronto direto que pode encaminhar o acesso à Série A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo As duas equipes somam 57 pontos, mas os catarinenses levam vantagem no número de vitórias — 17 contra 15. O duelo é válido pela 35ª rodada da Série B e vale muito mais que três pontos: quem vencer se aproxima de forma decisiva do principal objetivo da temporada. O time azulino chega embalado por seis vitórias consecutivas, vivendo seu melhor momento na competição. A Chapecoense, por sua vez, também atravessa grande fase e não perde há seis jogos, o que aumenta ainda mais o peso do confronto. Em entrevista coletiva, o zagueiro Kayky Almeida destacou a importância da partida e o equilíbrio esperado diante da equipe catarinense. “Creio que vai ser um jogo difícil. A equipe deles é muito qualificada, mas acredito que sim, será uma decisão antecipada. Quem vencer abre três pontos e encaminha o acesso”, afirmou. VEJA MAIS CEO do Remo projeta melhor resultado financeiro da história em 2025 e planeja temporada 2026 Gestão profissional e desempenho na Série B fortalecem finanças e impulsionam crescimento do clube azulino Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B Remo bate recorde e gera mais de 1 milhão de visualizações em transmissão dos Desimpedidos Leão Azul é responsável por mais de 30% de todas as visualizações no canal na temporada O defensor também comentou sobre a preparação azulina para o duelo. “Agora é se cuidar, fazer as recuperações que precisam ser feitas e estar bem, apto, para poder atuar no domingo da melhor forma possível.” Kayky ressaltou ainda a força do elenco e a disputa por posição na zaga. “Isso traz segurança. Saber que o trabalho de todo mundo está sendo valorizado e que, a qualquer momento, qualquer um de nós pode estar na zaga titular. A gente vem trabalhando forte com o professor Welton na parte defensiva, e creio que quem jogar vai estar preparado para ajudar o Remo.” O bom momento do time parece refletir bastante na postura dos atletas, que encaram todos os jogos restantes como uma decisão. “Todo o grupo é muito unido. Somos amigos dentro e fora de campo, sempre ajudando uns aos outros. A partir de agora, é papo de final.” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 remo x chapecoense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Zagueiro do Remo prevê dificuldades no jogo de 'seis pontos' contra a Chapecoense O Remo vive seu melhor momento na competição, com seis vitórias seguidas, em cenário semelhante ao da Chapecoense, invicta há seis partidas 30.10.25 17h09 Futebol CEO do Remo projeta melhor resultado financeiro da história em 2025 e planeja temporada 2026 Gestão profissional e desempenho na Série B fortalecem finanças e impulsionam crescimento do clube azulino 30.10.25 16h42 Futebol Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B 30.10.25 12h09 FUTEBOL Remo bate recorde e gera mais de 1 milhão de visualizações em transmissão dos Desimpedidos Leão Azul é responsável por mais de 30% de todas as visualizações no canal na temporada 29.10.25 18h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira 30.10.25 7h00 Futebol Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B 30.10.25 12h09 PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 DIAS HISTÓRICOS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém 28.10.25 22h46