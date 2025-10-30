Zagueiro do Remo prevê dificuldades no jogo de 'seis pontos' contra a Chapecoense

O Remo tem pela frente um dos jogos mais importantes da temporada. Neste domingo (2), às 18h30, o Leão enfrenta a Chapecoense no Baenão, em confronto direto que pode encaminhar o acesso à Série A.

As duas equipes somam 57 pontos, mas os catarinenses levam vantagem no número de vitórias — 17 contra 15. O duelo é válido pela 35ª rodada da Série B e vale muito mais que três pontos: quem vencer se aproxima de forma decisiva do principal objetivo da temporada.

O time azulino chega embalado por seis vitórias consecutivas, vivendo seu melhor momento na competição. A Chapecoense, por sua vez, também atravessa grande fase e não perde há seis jogos, o que aumenta ainda mais o peso do confronto.

Em entrevista coletiva, o zagueiro Kayky Almeida destacou a importância da partida e o equilíbrio esperado diante da equipe catarinense.

“Creio que vai ser um jogo difícil. A equipe deles é muito qualificada, mas acredito que sim, será uma decisão antecipada. Quem vencer abre três pontos e encaminha o acesso”, afirmou.

O defensor também comentou sobre a preparação azulina para o duelo. “Agora é se cuidar, fazer as recuperações que precisam ser feitas e estar bem, apto, para poder atuar no domingo da melhor forma possível.”

Kayky ressaltou ainda a força do elenco e a disputa por posição na zaga. “Isso traz segurança. Saber que o trabalho de todo mundo está sendo valorizado e que, a qualquer momento, qualquer um de nós pode estar na zaga titular. A gente vem trabalhando forte com o professor Welton na parte defensiva, e creio que quem jogar vai estar preparado para ajudar o Remo.”

O bom momento do time parece refletir bastante na postura dos atletas, que encaram todos os jogos restantes como uma decisão. “Todo o grupo é muito unido. Somos amigos dentro e fora de campo, sempre ajudando uns aos outros. A partir de agora, é papo de final.”