Atacante do Remo lamenta desatenção nos 'detalhes' e espera volta por cima em Re-Pa

A derrota para o Operário-PR, na 12ª rodada da Série C, ainda reverbera no ambiente azulino. Ao perder a chance de somar mais três pontos e escapar de vez da zona de rebaixamento, o elenco remista mergulhou numa onda preocupante, que o força a tentar a recuperação diante de ninguém menos que o maior rival. Na próxima segunda-feira (17), Remo e Paysandu fazem o clássico desta primeira fase, numa espécie de "jogo dos desesperados", haja vista que ambos ocupam a parte inferior da tábua classificatória.

Na avaliação do elenco remista, atenção e foco foram cruciais para a derrota em casa. "Faltou um pouco de concentração no final do jogo. A gente sabia que precisava da vitória, tentamos, buscamos até o fim,. mas infelizmente o gol não veio e faltou um pouco mais de concentração. São esses detalhes que fazem a diferença nas partidas. Então temos que trabalhar, aprimorar para que isso não aconteça mais daqui para frente", arrisca o atacante Elton, que vislumbra agora um adversário indigesto, que além de ser adversário de todos os tempos, está em uma situação mais confortável na Série C.

"A gente sabe da responsabilidade, da grandeza que é o Re-Pa, ainda mais no momento que estamos passando. A gente sabe que a vitória será muito importante. Vamos trabalhar bastante para esse jogo. Não é fácil disputar um clássico, eu já disputei outros e sei como é. Temos a semana para trabalhar , ver o que podemos melhorar, para que no dia do jogo possamos fazer uma boa apresentação e sair com a vitória", ressalta.

Enquanto o Clube do Remo é o 17º colocado, com 13 pontos, o Paysandu é o 12º, com 15, ou seja, em caso de vitória, o Remo pode ultrapassar o rival e respirar com calma para a sequência final de jogos, mas para isso, o elenco precisa do empenho de todos. "Todo mundo sabe, independente da experiência, da responsabilidade que temos. A gente precisa fazer mais do que fizemos até aqui e todos sabem disso. A gente precisa tirar o Remo da situação e só o trabalho vai nos dar uma posição melhor. Faltam apenas sete jogos", reforça.

Enquanto o time de Elton vem de derrota para o vice-líder, o Paysandu vem de vitória sobre o líder da Série C, o Amazonas, fora de casa. Apesar da disparidade de momentos, o atacante segue confiante na superação. "Esses dias que estamos sem jogos serão para trabalhar, ver o que pode melhorar fisicamente, taticamente. Vamos usar esse tempo para melhorar o time. Todo mundo precisa ter autocrítica e espero que nessa reta final as vitórias venham, pois esse jejum é incômodo para todos", encerra.