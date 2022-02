Atacante do Remo, Brenner enxerga evolução do grupo no Parazão

De olho na artilharia do Parazão, o atacante Brenner vem suando a camisa para fazer jus a contratação mais eufórica do ataque remista para esta temporada. Em quatro rodadas, o jogador balançou a rede adversária duas vezes, e apesar de estar no início do campeonato, enxerga um futuro sólido no futebol do grupo, com qualidade suficiente para erguer a taça.

VEJA MAIS

“Falar de artilharia com centroavante é complicado. A gente sempre pensa em fazer gols. Meu intuito é ajudar com gols, passes, brigando, ajudando, independente de fazer gol. Ter consciência disso e saber que partida ou outra o gol não vai vir, mas eu posso dar um passe, construir uma jogada, enfim. A artilharia é consequência do trabalho em equipe, eu não jogo sozinho. Se isso vier, vai ser muito bom. Mas se não vier e a gente conquistar os objetivos, é melhor ainda, porque valem os objetivos do Remo”, declarou.

Apesar do início acanhado, o time azulino foi ganhando evolução e, na visão dele, tende a se fortalecer nos próximos jogos. “Senti uma evolução, acho que normal. Com o passar dos jogos estou ganhando ritmo de jogo, melhorando a parte física. Creio que ainda não estou na forma ideal, até porque é jogo em cima de jogo, e não dá para trabalhar tão bem a parte física. É ir melhorando. O campeonato é difícil e a gente vem em evolução como equipe. Essas duas vitorias foram muito importantes no campeonato e a tendência é melhorar cada vez mais”.

Um dos fatores de aumento da qualidade técnica é, segundo ele, a parceria com o meio-campo, que tem abastecido os atacantes em várias ocasiões. “Estamos começando a melhorar cada vez mais. O Gedoz voltou essa semana de lesão. É muito fácil jogar com pessoas da qualidade dele. Temos um bom relacionamento fora, e tentamos levar isso pra dentro do gramado. A gente tenta abrir espaço e isso facilita muito. A gente também conta com o suporte da defesa. Do Pingo, Uchoa, que são importantes pra bola chegar. Esse entrosamento é uma parte da engrenagem da nossa equipe”, ressalta.