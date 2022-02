Remo faz promoção na venda de ingressos para o clássico contra a Tuna no Baenão

O Remo iniciou nesta sexta-feira (11) a comercialização de ingressos para o clássico contra a Tuna Luso, marcado para o próximo domingo (13), às 18h, no Baenão, em jogo válido pela quinta rodada do campeonato Paraense. Para a partida, a diretoria do Leão fará promoção na venda de ingressos.

A diretoria remista colocou um lote promocional de dois bilhetes à venda no valor de R$20, mil ingressos para cada setor de arquibancada (Almirante Barroso e Romulo Maiorana). Após o término do lote, os bilhetes passarão a ser R$30 a arquibancada, R$50 a cadeira e R$70 o camarote.

O torcedor também poderá adquirir os ingressos de forma online, pelo site do “MeuBilhete”. Nesta opção só poderão comprar os bilhetes, quem já realizou compra de entrada presencial de qualquer partida na última temporada, já que os dados vacinais do já estão cadastrados no sistema que emite os ingressos.

Ingressos de meia-entrada e custarão o valor de R$15. Os bilhetes poderão ser retirados neste sábado (12), das 8h às 14h, no Ginásio Serra Freire. Para os estudantes é necessário apresentação da carteirinha de meia-entrada, RG, além da carteirinha de vacinação contendo o ciclo vacinal de duas ou três doses, ou dose única.

Os idosos devem apresentar o RG, além de comprovante de vacinação com três doses, ou a dose única.

Já a entrega aos portadores de deficiência é solicitado o documento oficial com foto, tanto do PDC, como do acompanhante. Documento que comprove o direito ao benefício. Cartão social ou qualquer outro de tipo de cartão só serão válidos acompanhados de laudo médico original impresso e na validade, além do comprovante de imunização contra a covid-19 com duas doses ou dose única, tanto do portador de deficiência, quanto do seu acompanhante.

Sócios-torcedores com 100%

Os sócios terão uma entrada exclusiva até uma hora antes do fechamento dos portões e não precisará de ingressos, basta a carteirinha do programa. O torcedor precisa portar o comprovante de ciclo vacinal completo e estar adimplente com as suas mensalidades.

Sócios-torcedores com direito a 50%

Os associados podem retirar e pagar os outros 50% do ingresso em qualquer loja do Remo.

Onde comprar os ingressos de forma presencial?

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Dia: 11/02/2022

Horário: 9h às 18h

Dia: 12/02/2022

Horário: 9h às 17h

Dia: 13/02/2022

Horário: 9h às 14hLOJA REI DA AMAZÔNIA – BANPARÁ BAENÃO

Dia: 11/02/2022

Horário: 9h às 19h

Dia: 12/02/2022

Horário: 9h às 15h

Dia: 13/02/2022

Horário: 10h às 17hLOJA DO REMO - Castanhal:

Dia: 11/02/2022

Horário: 8h às 12h / 14h às 18h

Dia: 12/02/2022

Horário: 8h às 12h LOJA DO REMO – IT CENTER

Dias: 11 A 12/02/2022

Horário: 9h às 21h

Dias: 13/02/2022

Horário: 9h às 14hLOJA DO REMO - BOSQUE GRÃO-PARÁ

Dias: 11 A 12/02/2022

Horário: 10h às 22h

Dias: 13/02/2022

Horário: 13h às 17hLOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Dias: 11 A 12/02/2022

Horário: 10h às 22h

Dias: 13/02/2022

Horário: 13h às 17hLOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Dias: 11 A 12/02/2022

Horário: 10h às 22h

Dias: 13/02/2022

Horário: 13h às 17hLOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Dias: 11 A 12/02/2022

Horário: 10h às 22h

Dias: 13/02/2022

Horário: 13h às 17hLOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Dias: 11 A 12/02/2022

Horário: 10h às 22h

Dias: 13/02/2022

Horário: 13h às 17hLOJA DO REMO – SHOPPING METRÓPOLE

Dias: 11 A 12/02/2022

Horário: 10h às 22h

Dias: 13/02/2022

Horário: 13h às 17h