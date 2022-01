Atacante do Remo comemora vitória e gol em estreia: 'É uma readaptação'

Considerado um dos destaques do time, o atacante Brenner comemorou bastante a vitória, com direito a gol na estreia. Considerada a principal contratação azulina para a temporada, vinda do Fagiano Okayama, do Japão, Brenner considerou o resultado essencial para um princípio de competição, que tende a ficar cada vez mais disputada nas rodadas seguintes.

“Estou muito feliz de estar aqui no Remo, de volta ao Brasil. É uma readaptação, com o calor da torcida. Fiquei muito feliz pelo gol, por ajudar minha equipe nessa vitória. Sabia que seria difícil, como em toda estreia, por isso estamos jogando forte para conseguir os três pontos”, avalia. Brenner foi substituído aos 14 do segundo tempo, para o lugar de Luan, e pode assistir do vestiário a vitória remista.

Depois de 11 meses sem a presença da torcida, o técnico Paulo Bonamigo agradeceu o apoio de quem foi ao estádio e se disse satisfeito com as mudanças feitas no time, mesmo com os desfalques de Welthon e Gedoz. “Estamos sem duas peças importantes dentro da equipe, numa fase de construção. Temos que motivar quem entra. Temos atletas heterógenos em termos de preparação física e o jogo será uma forma de ajudar nesse processo”, disse.

O Remo volta a campo já no domingo. O Leão Azul encara o Paragominas fora de casa, na Arena Verde, em jogo a partir das 16h. Os azulinos, por enquanto, dividem a liderança do Grupo C com o Castanhal, igualados em pontos e no saldo de gols.