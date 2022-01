Remo estreia no Parazão com segundo uniforme; entenda história curiosa

A assessoria de imprensa do Clube do Remo informou que, para a partida desta quinta-feira (27), pela rodada de abertura do Campeonato Paraense, o time titular irá utilizar o segundo uniforme, na cor branca. Pela tradição dos jogos em casa, é comum que os clubes vistam o uniforme principal, no caso do Remo, o azul marinho. A justificativa para tal escolha é devido ao único uniforme do Amazônia Independente ser da cor verde, o que poderia prejudicar a visibilidade dos atletas.