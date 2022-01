Atacante dispensado pelo Remo curte final de ano em show de pagode com Péricles

O final de ano foi animado para o atacante Victor Andrade. O jogador que teve seu contrato rescindido pelo Remo, curtiu a virada do ano ao som de muito pagode no show do cantor Péricles, ex-Exaltasamba, na cidade de Santos (SP).

O jogador Victor Andrade esteve acompanhando o show no palco e agradeceu pela recepção do cantor em seu Instagram. O atacante deixou o clube após expulsão na partida contra o Vasco-RJ, em São Januário, pela penúltima rodada da Série B. A diretoria do Remo rescindiu seu contrato e a torcida criticou demais a forma como o atleta se comportava em campo.

Com a camisa do Remo, o atacante de 29 anos atuou em 23 partidas, marcou três gols e deu duas assistências. Durante a Série B ele levou três cartões vermelhos e 10 cartões amarelos. Números de altos para um atleta que atua como atacante. Atualmente Victor Andrade está sem clube.