Veja os números de Victor Andrade pelo Remo, após ser dispensado pelo Leão na reta final da Série B

O Remo abriu 2 a 0, mas cedeu o empate em 2 a 2 para o Vasco, na Série B, e vai chegar à rodada final da Série B na luta contra o rebaixamento. O lance capital da partida foi mais uma vez a expulsão do agora ex-atacante azulino Victor Andrade. Considerado um dos principais jogadores do time, Victor igualou o número de cartões vermelhos tomados e gols marcados.

O atleta fez 23 jogos pelo Remo na Segundona e marcou três gols. Mas, com o cartão vermelho tomado contra o Vasco, Victor Andrade agora tem três cartões vermelhos na competição e 10 cartões amarelos, para um jogador que não atua no sistema defensivo.

Após o jogo diante do clube carioca, a diretoria azulina comunicou a saída do jogador do elenco para o restante da temporada. Neste ano o Remo ainda tem uma partida pela Série B (contra o Confiança-SE) e na quarta-feira (24), recebe o Manaus-AM, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde, competição que o clube paraense busca o título inédito.

O Remo briga contra o rebaixamento na Série B e terá um jogo duelo decisivo contra o Confiança-SE no domingo (28), às 16h, no Baenão em Belém. É a última rodada da Série B e a partida definirá o futuro do Leão Azul na temporada 2022. O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.