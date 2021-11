Victor Andrade se despede do Remo, explica sua saída, cita torcida e diz: 'fica o aprendizado'

A passagem do atacante Victor Andrade pelo Remo chegou ao fim antes do esperado. O jogador que foi contratado já com a Série B em andamento, saiu do clube de forma não tão agradável e bastante criticado pelo torcedor. Aos 26 anos, Andrade teve uma passagem conturbada pelo Leão e se despediu do clube em sua conta no Instagram.

Veja mais

Rodado e experiente no mundo do futebol, mas de “cabeça quente. Victor Andrade foi expulso no último jogo do Remo contra o Vasco, quando o placar estava 2 a 1 para o clube paraense. A equipe cruzmaltina buscou o empate e teve a chance de virar o jogo, que para o Remo era encarado como uma “decisão”. O resultado não agradou os azulinos, que podem iniciar a última rodada da Série B dentro da temida zona de rebaixamento. Andrade falou do seu enceramento de vínculo, agradeceu aos companheiros, diretoria, técnicos e funcionários.

“Hoje me despeço do Remo. Com o meu contrato era até o fim da Série B e em virtude da minha suspensão no próximo jogo, eu e o Clube do remo antecipamos, em comum acordo, o término do meu contrato. Deixo aqui meus agradecimentos aos companheiros de equipe, comissões técnicas funcionários e principalmente à massa azulina, que nunca nos deixou de apoiar”, disse.

Veja mais

O ex-jogador azulino foi direto ao torcedor, afirmou que se entregou em campo e que o que ocorreu com ele na temporada serviu para a formação de uma pessoa e um atleta melhor. Victor Andrade terminou a publicação afirmando que vai ficar na torcida pelo clube que teve orgulho de vestir o manto remista.

“Ao torcedor, pode ter certeza que me doei ao máximo com essa camisa, dando o meu melhor em campo. Vontade nunca me faltou, mas sempre fica o aprendizado para a construção de um profissional e pessoa melhor. Fico na torcida aqui pela permanência do clube, para que em 2022 possa conquistar o acesso e voltar ao lugar que merece. Foi uma honra vestir nessa camisa”, finalizou.