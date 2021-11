Após expulsão contra o Vasco, Victor Andrade deixa o Clube do Remo

Victor Andrade não faz mais parte do elenco do Clube do Remo. Após ser o expulso no empate contra o Vasco, pela 37a rodada da Série B, em São Januário, o jogador e o Clube de Periçá terminaram vínculo em comum acordo.

"O clube deseja sucesso em sua nova caminhada e agradece pelos serviços prestados.", informou o clube azulino em nota no início da madrugada deste sábado (20).

[[(standard.Article) Atacante do Remo é expulso novamente e iguala número de gols e cartões vermelhos]]

Com a camisa do Remo, Victor ficou marcado pelo excesso de cartões, após bom início de trajetória no Baenão. Foram oito cartões amarelo e três vermelhos, em 23 partidas disputaras. O jogador marcou três gols.

Victor Andrade não poderia mais atuar pela Série B já que falta apenas um jogo para o Leão, contra o Confiança, no dia 28 de novembro, no Baenão. No entanto, o atacante poderia ser opção na partida na próxima quarta-feira, contra o Manaus, pela Copa Verde, caso não tivesse rescindido com o Remo.