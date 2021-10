Expulso de novo, atacante do Remo é suspenso pela terceira vez em seis partidas na Série B

Mesmo com um a menos, o Remo arrancou um empate na visita ao Sampaio, por 1 a 1, pela Série B. Ainda assim, um dos assuntos da partida foi a nova expulsão do atacante Victor Andrade. Um dos nomes do Leão na temporada, o jogador vai cumprir a terceira suspensão em seis jogos.

Aos 16 minutos do segundo tempo de Sampaio e Remo, Victor Andrade deu uma forte entrada no atacante ex-Paysandu Pimentinha. Como resultado, Victor foi expulso. Há três rodadas, o atacante já havia sido expulso, contra o Avaí, já no banco de reservas, sendo que Victor estava voltando naquela partida, após ser suspenso com o terceiro amarelo.

Números

Os números mostram como o temperamento de Victor Andrade, pode prejudicá-lo, mesmo sendo um dos melhores jogadores do Leão. Em 15 partidas, foram seis cartões amarelos e dois vermelhos, contra três gols e uma assistência. Ou seja, é um fato que Victor tem mais cartões que participações diretas em gols.

Temperamento

Em entrevista de meados de setembro ao Fala Abner, do jornalista de O Liberal Abner Luiz, Victor Andrade admitiu que o temperamento o prejudicou em alguns momentos carreira:

"Eu comecei no Santos, fui para o Benfica e Alemanha. Mas coisas me prejudicaram extracampo. Eu era muito novo e batia de frente. Isso me prejudicou. A personalidade sempre foi muito forte, não levar desaforo. Teve uma hora que tive que acordar, botar os pés no chão e hoje estou mais maduro em relação a isso", contou Victor.

Próximos desafios

Mais uma vez sem Victor Andrade, que cumpre suspensão, o Remo recebe o Coritiba na segunda-feira (4), às 20h, no Estádio Baenão. O atacante só volta na 29ª rodada, contra o Vila Nova-GO, na sexta-feira (8), às 19h, no Estádio OBA, às vésperas do fim de semana do Círio de Nazaré. Ambas as partidas têm transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.