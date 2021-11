Após expulsão, Remo avalia saída de Victor Andrade; jogador e ex-presidente do clube discutem

O empate em 2 a 2 com o Vasco deixou o Remo em situação crítica na Série B e pode determinar a saída do atacante Victor Andrade. Segundo fontes de O Liberal, a diretoria avalia ainda no Rio de Janeiro (RJ) não contar mais com o atleta, após a expulsão quando o Leão ganhava a partida por 2 a 1.

Inclusive, Victor Andrade teria se envolvido em uma confusão com o ex-presidente do Remo, Zeca Pirão. Já depois do jogo, Pirão teria chamado o atacante de 'vagabundo' e que 'não volta pra Belém'.

Vale lembrar, esta foi a terceira expulsão de Victor Andrade na Série B. Inclusive, o jogador foi liberado para após ser absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que julgou Victor pelo cartão vermelho no banco de reservas na vitória contra o Avaí.