Após início da pré-temporada, Remo faz primeiras atividades no campo; vídeo

O Remo continua a preparação para a temporada 2023. Na sexta-feira (16), o novo elenco azulino fez os primeiro trabalhos em campo. Os atletas participaram de atividades em dois períodos: pela manhã, no Baenão, e à tarde, no Centro de Treinamento do Leão, no Distrito de Outeiro. O preparador físico do clube, Tiago Malsert, contou sobre os trabalhos:

"Desde o momento em que chegamos no clube, com toda a estrutura, conseguimos ter informações bem completas do elenco. A partir daí, a gente montou os nossos treinos. Agora vamos buscar individualizar os cuidados com cada atleta, mas, no campo todos vão seguir os mesmos métodos de trabalho", explicou.

Vale lembrar que, em razão de um compromisso familiar, Marcelo Cabo não esteve presente ao longo desta primeira semana de atividades. O técnico deve desembarcar neste sábado (17) em Belém. Tiago explicou como o modelo de jogo que será implementado por Cabo - além das circunstâncias das partidas - afetará a preparação física dos atletas:

"Quanto mais você conseguir ter a bola, menos deslocamentos precisará fazer para recuperar, e quanto mais você correr, maior o desgaste. Vão ter jogos em que vamos atuar de um jeito ou de outro, de acordo com fatores voltados para a parte tática, mas quando jogo encaixa, podemos ter um desgaste menor. São muitos fatores dentro do jogo que vão direcionar o desgaste", concluiu.

Vale lembrar, o Remo estreia no Campeonato Paraense no sábado, dia 21 de janeiro, contra o Independente. O local e o horário ainda serão anunciados pela Federação Paraense de Futebol (FPF), mas a cobertura completa do estadual poderá ser acompanhada pelo portal OLiberal.com.