Zagueiro ex-Remo é preso por roubo de celular em frente a uma delegacia na Cremação

O zagueiro ex-Remo Mateus Ferreira dos Santos, o Mateus Montanha, de 18 anos, que passou pelas divisões de base do Leão, foi preso na tarde da última quarta-feira (14), ao tentar roubar um celular em frente à Seccional Urbana da Cremação.

Segundo informações repassadas à equipe de esportes de O Liberal, no momento da tentativa de Mateus, testemunhas viram uma viatura próxima do local e gritaram. Foi então que os policiais fizeram a prisão do jogador.

Na delegacia, Mateus teria dito que tentou o roubo por ser usuário de drogas e querer dar continuidade ao vício, além de pagar dívidas.

A reportagem procurou o Remo, ex-clube de Mateus Montanha. De acordo com um membro da diretoria, Mateus foi atleta do clube azulino em 2019, sendo campeão paraense pelo sub-15. Porém, não retornou em 2020 e depois de vários convites para voltar ao Leão, o jogador sumiu do Remo.