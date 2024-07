Após estreia com vitória na Série C, Léo Lang pode seguir no gol do Remo contra a Ferroviária

A vitória contra o Caxias foi a segunda seguida nesta Série C e ajudou o Remo a entrar na briga direta por uma vaga no G8 da competição, com direito à estreia do goleiro Léo Lang, que assumiu o comando da trave remista após a saída inesperada de Marcelo Rangel. Com ele na defesa, o Remo tomou dois gols, mas ajudou o time a sair de campo com a vitória por 4 a 2. Na próxima segunda-feira (15), o arqueiro pode seguir na função, caso Rangel não se recupere a tempo. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (11), Lang destacou a necessidade de vencer fora de casa para a permanência do time na parte superior da tabela.

"Com certeza, gente, desde o início da competição a gente buscava essa vitória que a gente entende como muito importante dentro de uma competição de pontos corridos. Foi um grande jogo diante do Caxias, onde a gente se doou muito, toda a equipe e fizemos um grande trabalho lá e conseguimos conquistar uma grande vitória. Eu acredito que a memória do futebol dura só 90 minutos, então o que a gente fez lá, a gente vai ter que provar novamente diante de uma nova equipe, de uma equipe muito qualificada. Fora de casa. Então a gente está completamente focado para fazer um grande jogo fora de casa e conquistar uma grande vitória".

A entrada do goleiro se deu após a contusão de Rangel, que o forçou a deixar a partida contra o Caxias-RS no intervalo. No final da primeira etapa, o arqueiro remista havia se chocado com um atacante do time gaúcho ao realizar uma defesa. O impacto lesionou a coxa direita do atleta, que não pode entrar no segundo tempo. No lugar de Marcelo, Léo Lang assumiu o desafio com firmeza e ajudou a equipe no resultado final do confronto.

"O Marcelo também vem fazendo uma grande competição, é um grande jogo, ele nos ajudou muito também, fez uma grande defesa ainda quando o jogo estava uma zero para o adversário e depois não teve condições de seguir e aí eu assumi. E eu acho que quem ganha é o clube, quem ganha a equipe, é importante que todos os jogadores estejam aptos e prontos para jogar e para ajudar o clube e consequentemente quem soma com isso e quem sai ganhando sempre é o clube do Remo", reforça o arqueiro, que mantém o discurso entusiasmado para o restante da Série C.

"O Clube do Remo, independente do adversário de onde joga, ele sempre vai buscar a vitória. Vai ser um jogo muito estudado, a equipe da Ferroviária é uma grande equipe, eles vendem oito jogos de invencibilidade, há muito tempo também não sofre gols. São uma equipe muito equilibrada no ponto de vista defensivo, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande semana, a gente vai estudar uma grande estratégia para a gente chegar lá e poder aplicar durante os 90 minutos e conquistar a vitória", completa. Ferroviária e Remo jogam nesta segunda (15), às 20 horas, no Estádio Municipal de Mirassol.