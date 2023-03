Após duas semanas de ausência, Leonan celebra retorno ao Remo: 'Estou me sentindo bem'

A lateral-esquerda do Clube do Remo ganhou um reforço para a sequência da Copa Verde. Nesta quarta-feira, o Leão Azul começa a decidir uma vaga nas quartas de final da competição, contra a equipe do São Raimundo-RR. O jogo de ida será no estádio Canarinho, em Boa Vista, e a volta no dia 22, em Belém. Para o confronto, o lateral-esquerdo Leonan está liberado e deve ser uma das opções do técnico Marcelo Cabo.

O jogador, que até as primeiras rodadas era considerado titular, contraiu uma lesão grau 1 no músculo posterior da coxa, na partida contra o São Francisco, pela 2ª rodada do Campeonato Paraense. O lateral foi substituído aos 22 minutos do primeiro tempo e deu lugar a Raí. Desde então permaneceu em tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). O retorno oficial aconteceu contra o Humaitá, também pela Copa Verde, mas ele permaneceu em campo por alguns minutos, até a entrada contra o Tapajós, no último sábado.

"Eu avalio o meu retorno de forma positiva. Acredito que fizemos um grande jogo e conseguimos uma grande vitória, mesmo com um time mesclado. Ainda sinto um pouco a falta de ritmo de jogo, mas acredito que nas próximas semanas, com a quantidade de partidas que temos, e as oportunidades dadas pelo professor, eu acredito que eu consiga melhorar", acredita. Para ele, o principal entrave ainda é a falta de jogos.

"Estou me sentindo bem, mas ainda tenho a falta de ritmo. No entanto, estou bem fisicamente, mentalmente. Tenho certeza que estou preparado para pegar uma sequência boa de jogos e fazer o meu melhor por aqui". Nesse período em que esteve fora dos gramados, o jogador contou que prestou apoio aos colegas e torceu bastante, mas a euforia da TV não se compara à presença em campo.

"É difícil a gente ficar de fora, mas todos os dias eu estava com eles. Nos jogos eu dava força. A gente sofre fora de campo, quer ajudar de alguma maneira, então eu vinha sempre, assistia aos jogos, dava uma força no vestiário e passava uma mensagem de apoio. Foi difícil, mas eu estou de volta e estou preparado para viver muita coisa boa por aqui", reforça. Assim, é possível que ele esteja na lista de relacionados do técnico Marcelo Cabo, já para a partida contra o São Raimundo-RR.

O grupo participou do último trabalho em Belém, na tarde desta segunda-feira (13), antes da viagem para Roraima, marcada para a madrugada desta terça-feira (14), às 2 da manhã. Em solo adversário, os azulinos farão um treino, na tarde desta terça-feira, e concentram até a hora da partida, marcada para às 20 horas de quarta-feira (15).

"A preparação segue a todo vapor, da mesma forma que fizemos nas últimas semanas. Independente do grupo de atletas que vai para a partida, todo mundo está preparado. Todos de forma positiva acreditam na vitória, querem manter os 100% de aproveitamento. Conseguimos nove jogos e nove vitórias, um feito que há muitos anos o clube não alcança. Cada vitória tem a sua importância, mas a do próximo jogo é sempre a mais importante", encerra.

