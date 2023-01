Apesar de empate, Marcelo Cabo vê evolução do Remo em amistoso, mas alerta: ‘resultado chateia’

O técnico do Remo, Marcelo Cabo, viu evolução na equipe azulina durante o empate em 1 a 1 com o Bragantino, em amistoso preparatório para o Parazão 2023. Segundo ele, o Leão Azul teve oportunidades de vencer a partida disputada no estádio Baenão, no último sábado (21), mas pecou no momento decisivo. O treinador afirma que o Remo não soube "segurar o resultado" quando era necessário.

"Jogo-treino é pra isso, potencializar o que está dando certo e corrigir o que tá dando errado. O que fico chateado é com o resultado. Poderíamos ter feito dois ou três a zero, mas no final tomamos um gol de lateral, em desatenção coletiva. Você ganhando em casa de 1 a 0 tem que controlar mais o jogo. São situações que chateiam, mas temos tempo para corrigir até o torneio", disse.

Cabo também lamentou as ausências de Leonan e Anderson Uchôa, jogadores poupados pelo departamento médico azulino por estarem sentindo dores musculares. Na coletiva, o treinador disse que eles representam quase metade da força técnica da equipe, mas disse que tem trabalhado para encontrar alternativas para os setores desfalcados.

"Vou ser realista: eles fazem muita [falta]. São duas referências do elenco, caras que dispensam comentários. Além de serem tecnicamente importantes, são atletas que têm o DNA do clube, lideranças. Perdemos 40% tecnicamente sem eles. Mas, afinal, o treinador é feito para isso, trazer soluções em momentos de dificuldades", explicou.

Parazão

Atual campeão estadual, o Remo fará a abertura do Campeonato Paraense deste ano. Na primeira rodada, o Leão enfrentará o Independente de Tucuruí, no estádio Baenão. A partida, no entanto, ainda não tem data para ser realizada, devido a suspensão do torneio, decretada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).