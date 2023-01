Com Parazão suspenso, Remo terá jogo-treino nesta segunda (23), afirma técnico Marcelo Cabo

Enquanto o Campeonato Paraense continua suspenso, o Remo deverá ter mais um amistoso nos próximos dias. Na próxima segunda-feira (23), o Leão Azul deverá realizar um jogo-treino com jogadores que tiveram pouca minutagem nas últimas semanas. A informação foi confirmada pelo técnico remista, Marcelo Cabo, após o empate em 1 a 1 com o Bragantino.

"A gente terá um jogo-treino na segunda (23), depois vocês serão informados de detalhes. A ideia é que a gente possa dar mais volume aos atletas que foram menos utilizados nos últimos amistosos", disse Marcelo Cabo.

Apesar disso, até o momento o Remo ainda não se pronunciou sobre a atividade. Ainda não se sabe quem será o adversário, se haverá ou não presença de público e onde o duelo será realizado.

Amistosos

Caso o jogo-treino seja confirmado, será a quinta atividade do elenco azulino na pré-temporada. A primeira ocorreu internamente, quando o time principal do Leão realizou um jogo treino contra a equipe Sub-20. Em seguida, o Time de Periçá venceu o Tesla, por 4 a 0, e empatou com o Caeté, em 1 a 1, em amistosos realizados no Baenão.

O estádio Evandro Almeida, inclusive, foi palco do último amistoso remista. No sábado (21), o Leão Azul enfrentou o Bragantino e empatou novamente em 1 a 1.

Parazão

Atual campeão estadual, o Remo fará a abertura do Campeonato Paraense deste ano. Na primeira rodada, o Leão enfrentará o Independente de Tucuruí, no estádio Baenão. A partida, no entanto, ainda não tem data para ser realizada, devido a suspensão do torneio, decretada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).