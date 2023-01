Cametá erra ao anunciar amistoso contra o Remo e presidente confirma equivoco: 'foi um erro'

O Campeonato Paraense 2023 que iria iniciar neste final de semana, acabou suspenso e não possui data para retorno, com essa situação, o Cametá anunciou em suas redes sociais, um amistoso contra o Remo, no próximo domingo (29), às 16h, no Estádio Parque do Bacurau, porém, o presidente do Mapará, Jaílson Farias, informou ao O Liberal que a partida ainda não está confirmada e que teve um erro por parte do departamento de comunicação do clube.

Jaílson afirmou que existe a conversa com a diretoria do Remo para a realização de um amistoso nesse período em que o Campeonato Paraense estiver suspenso, porém, existe um impasse do local, além da data.

“Estamos conversando com o Remo, mas ainda não está certo. A divulgação nas redes do Cametá foi um erro e vou solicitar que seja excluída a publicação. Nesta segunda-feira teremos uma resposta sobre onde será a partida, data e horário”, falou.

A diretoria do Cametá chama o jogo de “Amistoso dos campeões”, já que é o confronto entre o campeão da Segundinha 2022 contra o campeão do Parazão 2022. Caso ocorra o jogo em Cametá, o Estádio Parque do bacurau, que foi liberado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), mas sem a presença de público, poderá receber torcedores, já que a diretoria do Mapará enviou os laudos pendentes à instituição e nesta semana ele será liberado.

“Já enviamos toda os documentos e laudos necessários à FPF e teremos torcedores nos jogos do Cametá no Parque do Bacurau. Essa semana teremos essa confirmação junto à FPF”, disse, Jaílson.