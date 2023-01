Guia do Parazão 2023: saiba como vem o Cametá para a disputa do Campeonato Paraense; veja mais

O Cametá retorna à elite do Campeonato Paraense, após uma breve passagem pela segunda divisão, de onde ressurgiu com o título de campeão. Este ano, o segundo time do interior a ser campeão estadual, em 2012, vem trabalhando forte para manter a sequência de bons resultados. O Mapará Remoso quer voltar a fazer bonito, sob o comando do técnico Rogério Moraes. A estreia do time no certame acontece no próximo dia 24, contra a equipe do Tapajós, na Curuzu. O Cametá está no grupo B do Parazão, ao lado de São Francisco, Paysandu e Águia de Marabá. Para este ano, a diretoria contratou uma série de reforços de fora do estado e manteve uma base regional, que vem treinando desde o fim da segundinha.

De acordo com o presidente Jailson Farias, o time vem trabalhando incessantemente para garantir uma posição entre os primeiros colocados no estadual. "Hoje fizemos um primeiro amistoso. Como viemos da segundinha, não tivemos muito tempo com o grupo parado, diferente dos demais clubes, tirando o São Francisco. Deixamos uns 50% do elenco da segundinha e estamos montando um time forte em cima disso, somando com os cerca de 15 atletas que vieram de fora do estado", explica.

Cametá

Presidente: Jaílson Farias

Mascote: Mapará Remoso

Técnico: Rogerinho Gameleira

SAIBA MAIS



Atual Campeão Paraense da segunda divisão, o Cametá será a sexta equipe no currículo do técnico Rogerinho Gameleira. Antes, o ex-volante comandou o Paysandu, Paragominas, Atlético Paraense, Bragantino e Izabelense. Além disso, também defendeu o Cametá como jogador no ano de 2010. Aliás, nos gramados, Rogerinho fez dez temporadas no Paysandu, divididas em duas passagens. A primeira foi de 1989 a 1993. Depois disso passou cinco anos no Remo e voltou ao Paysandu para a época mais vitoriosa no clube, de 1999 a 2003. O primeiro desafio do comandante foi bem sucedido. O Cametá venceu a seleção local por 3 a 0, na tarde desta quarta-feira (19), com gols marcados por Luiz, Papik e Michel.

Folha Salarial estimada: R$ 155 mil

Mando de campo: Parque do Bacurau

Capacidade: 8 mil pessoas

Para os jogos deste ano, o Cametá tem um pequeno empecilho que o afastará de sua torcida nos dois primeiros jogos com o mando de campo próprio. Na semifinal da Segundinha do ano passado, um tumulto envolvendo a torcida do Mapará provocou a ida do clube ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) que resolveu por aplicar um gancho de dois jogos de perda de mando, além de uma multa de R$ 30 mil. Devido o recesso de fim de ano, a corte desportiva deve se reunir esta semana para homologar a decisão, já recorrida pelo clube.

Segundo o presidente informou, caso o Cametá fique inviabilizado de mandar seus jogos no Parque do Bacurau, o recurso imediato pode ser a transferência do mando para uma cidade próxima. "Se caso não for possível jogar em casa, podemos optar pelo Navegantão, do Independente, que é mais perto daqui, ou mesmo ver a situação de outros estádios, como o da Tuna do Paysandu. Vamos aguardar essa decisão", explica Jailson Farias. Atualmente, a praça esportiva de Cametá passa por uma série de reformas que incluem instalação de novas coberturas, troca de gramado, melhorias nos vestiários, acessos, além da instalação de refletores em LED, que vão permitir ao clube realizar partidas no período noturno.