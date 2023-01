Diretoria do Remo faz reunião para planejar atividades enquanto Parazão estiver suspenso

O Remo ainda procura se "reprogramar" depois da suspensão do Campeonato Paraense de 2023. De acordo com o técnico azulino, Marcelo Cabo, uma reunião entre membros da diretoria do clube e da comissão técnica deve ser realizada na segunda-feira (23) para definir o planejamento da equipe nos próxios dias.

A reunião deve ocorrer após a realização de um jogo-treino, também marcado para segunda (23). Nesta atividade, a quinta do Leão durante a pré-temporada, a comissão técnica procura dar mais minutagem aos atletas que não tiveram tantas chances de jogar nos demais amistosos realizados antes do início do Parazão.

Em coletiva de imprensa após o empate em 1 a 1 com o Bragantino no último sábado (21), Marcelo Cabo disse que o adiamento do Parazão deve causar prejuízos ao futebol paraense. O maior deles, segundo o treinador, está realacionado ao calendário apertado, sobretudo para as equipes que vão disputar várias comepetições neste ano.

"Vivemos uma grande incerteza. Vamos fazer uma reunião para estudar o panorama do problema [Parazão suspenso] e definir uma sequência de trabalho. Temos dois meses e meio para terminar esse torneio e os jogos vão se acumular. O Parazão é um campeonato que tínhamos uma grande expectativa, com o Remo brigando pelo bicampeonato" explicou.

Parazão

Atual campeão estadual, o Remo fará a abertura do Campeonato Paraense deste ano. Na primeira rodada, o Leão enfrentará o Independente de Tucuruí, no estádio Baenão. A partida, no entanto, ainda não tem data para ser realizada, devido a suspensão do torneio, decretada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).