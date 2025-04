Adversário do Remo, Coritiba terá dois desfalques em Belém; um deles já defendeu o Paysandu

O Remo encara o Coritiba nesta segunda-feira (21), às 21h30, no Mangueirão, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão tem a seu favor o fator casa e pode se beneficiar também de duas ausências importantes na equipe paranaense.

O Coxa vem a Belém com desfalques. A equipe comandada pelo técnico Mozart, terá duas peças importantes no time de fora da partida contra o Remo. As duas ausências fazem a função de ataque, são elas: Dellatorre e também Nicolas Careca, um velho conhecido do torcedor do Paysandu.

O artilheiro da equipe na temporada 2025, o atacante Dellatorre não joga em Belém com uma fissura no pé esquerdo. O outro desfalque é o Nicolas Careca, que passou pelo Paysandu em 2023 e conquistou o acesso à Série B, também é desfalque na equipe com uma lesão muscular e segue de fora. Juan Assis é uma das opções do comandante do Coxa para seu lugar.

Nicolas Careca atuando pelo Paysandu (Jorge Luis Totti / Paysandu)

Remo x Coritiba duelam neste feriado de Tiradentes (21), às 21h30, no Mangueirão, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.