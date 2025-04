Técnico do Remo, Daniel Paulista projeta mudanças na equipe, valoriza elenco e fala sobre base

Um time com a cara do Remo. É isso que promete o novo técnico azulino, Daniel Paulista. Em sua primeira entrevista exclusiva após a contratação pelo Leão Azul, há pouco mais de um mês, o treinador revelou ao Núcleo de Esportes de O Liberal o que pretende fazer nos próximos meses de trabalho no Baenão. Segundo ele, mudanças já estão sendo implementadas na equipe para que o clube, como um todo, evolua até o final da temporada.

"Acredito que o nosso time tem que ter a cara do Remo, e não do treinador. A equipe precisa ser competitiva, brigar por todas as bolas, disputar com os adversários. Claro que as estratégias de jogo serão ajustadas a cada partida, mas precisamos ter luta, entrega e competitividade. Temos que manter isso em todos os jogos, principalmente em uma Série B, que é muito disputada", disse Daniel.

Contratado no dia 13 de março para substituir Rodrigo Santana, responsável pelo acesso à Série B na temporada passada, Daniel Paulista pode ser considerado um treinador da nova geração do futebol brasileiro. Com apenas 42 anos, o técnico já acumula passagens duradouras por equipes da Série B do Brasileirão, como CRB-AL e Guarani-SP, nos últimos anos. Apesar de desejar repetir o bom desempenho no Leão, Daniel sabe que a urgência é por resultados.

E eles, por enquanto, têm vindo. Em cinco jogos no comando do Leão, o treinador acumula três vitórias e dois empates, mantendo-se invicto. Segundo ele, a tendência é que o clube mantenha uma postura mais pragmática na busca pelos resultados nas próximas partidas, até que se crie uma "gordura" que permita a implementação de mudanças mais estruturais.

Daniel Paulista quer mudanças no time (Samara Miranda / Remo)

"Eu sei que, no futebol brasileiro, o treinador precisa de resultado. Você só tem sequência se tiver resultado. Primeiro, sei que preciso apresentar resultados para, com o tempo, implementar aquilo em que acreditamos. É isso que esperamos aqui: trabalhar, apresentar resultados e, depois, melhorar o clube como um todo, com o torcedor satisfeito", explica.

Mudanças, inclusive, já estão sendo feitas no time titular. A mais evidente delas é a alteração no plano de jogo, que antes contava com três zagueiros e agora tem dois. Apesar disso, Daniel garante que está no Remo para liderar um processo de crescimento que ultrapassa as quatro linhas do gramado, envolvendo também estrutura e posicionamento do clube no mercado.

Daniel Paulista fala sobre categoria de base (Samara Miranda/Ascom Remo)

"Acho que a principal mudança até agora é no dia a dia de trabalho, dentro daquilo em que acreditamos fora de campo. Dentro de campo, foi a mudança no sistema de jogo. Não quer dizer que o anterior estava errado, mas é uma convicção da nossa comissão. Acredito que essa mudança de plataforma exige que a gente construa outras variáveis para que os efeitos comecem a aparecer. Mas estou muito satisfeito com o que a equipe tem apresentado", finalizou.

Daniel Paulista volta a campo com o Leão nesta segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, às 21h30, diante do Coritiba-PR, pela quarta rodada da Série B do Brasileirão. A partida, que será realizada no estádio Mangueirão, em Belém, terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com e, ao vivo, pela Rádio Liberal.

Veja outros trechos da entrevista com Daniel Paulista:

O Remo tem condições de brigar na parte de cima da tabela?

"Acredito que temos um elenco competitivo, com condições de brigar pelas primeiras posições. Mas futebol é dia a dia, jogo a jogo, e muita coisa pode acontecer para determinar se vamos ou não disputar o topo da tabela. Ainda há muito a ser ajustado. Acho que falar sobre o final da competição agora é precipitado, mas, pelo que a equipe tem apresentado, vem mostrando uma condição positiva."

O que diria aos torcedores que estão descrentes após uma participação abaixo do esperado na última Série B?

"É difícil dizer, porque não vivi esse momento anterior. Falo do agora. É um momento de reconstrução e de mudanças nítidas, com novos jogadores para fortalecer o elenco e trazer características que antes não tínhamos. Lesões e suspensões vão acontecer, e precisamos de um elenco preparado para suportar isso. Estou confiante e otimista com o nosso futuro, mas consciente de que será uma trajetória difícil e de muito trabalho."

Pretende aproximar os jogadores da base da torcida? Como?

"Sobre os jogadores da base, alguns já fazem parte do nosso elenco profissional. Outros, pela mudança de comando e pela falta de tempo, ainda não tive oportunidade de me aproximar. Agora, com a equipe voltando ao Baenão, penso em trazer mais atletas do sub-20 para dar mais condições aos garotos. É um processo de transição que eu gosto muito."