Remo é o melhor time na Série B entre os que conquistaram o acesso em 2024; confira

Após resultados aquém do esperado na Copa Verde e na Copa do Brasil — que inclusive custaram o cargo de Rodrigo Santana —, o Remo começou bem na Série B. Sob o comando técnico de Daniel Paulista, o Leão Azul é o clube que subiu da Série C em 2024 com o melhor desempenho no Brasileirão até agora.

A equipe azulina soma cinco pontos e ocupa a sétima colocação na tabela. Essa pontuação é a mesma da Ferroviária-SP, que também subiu com o Remo em 2024, mas a equipe paulista está na oitava colocação, pois o Leão Azul leva vantagem nos critérios de desempate por número de gols marcados.

Em três rodadas, ambos os clubes conquistaram uma vitória e dois empates. O Remo marcou cinco gols e sofreu três, enquanto a Ferroviária balançou as redes três vezes e sofreu apenas um gol.

O Leão Azul e a Locomotiva já se enfrentaram neste primeiro turno do Brasileirão. Na abertura do campeonato, os times empataram por 1 a 1. Depois disso, o Remo venceu o América-MG no Mangueirão e empatou fora de casa com o Botafogo-SP.

Além do empate com a equipe azulina, a Locomotiva ficou no 0 a 0 com o Amazonas e venceu o Atlético-GO por 2 a 0 na última rodada.

Atrás das duas equipes estão o Volta Redonda-RJ e o Athletic-MG. Esses times ainda não venceram na Série B e acumulam três derrotas na competição. Com isso, ocupam a zona de rebaixamento.

O Voltaço está na 18ª posição, sem nenhum ponto. Já o Athletic, também zerado, amarga a lanterna da tabela. Na última rodada, o time mineiro foi goleado pelo Criciúma por 4 a 0, enquanto o Volta Redonda perdeu para o líder CRB-AL pelo placar magro de 1 a 0.

No Z-4, fazem companhia a esses clubes o Amazonas-AM, na 17ª colocação, com um ponto, e o Paysandu, que ainda não pontuou na Série B, em 19º lugar.

Agenda

O Remo volta a jogar na segunda-feira (21), no Mangueirão, contra o Coritiba-PR, às 21h30. O duelo é válido pela quarta rodada da Segundona. A partida terá cobertura completa com Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.