Dentista explica a relação entre saúde bucal e alta performance esportiva

Uma condição pouco explorada no mundo esportivo é a relação entre a saúde bucal e o desempenho atlético. A odontologia exerce impacto direto na performance dos atletas, influenciando aspectos essenciais como a eficiência respiratória e a prevenção de lesões graves.

A saúde oral vai muito além do cuidado estético; ela é fundamental para garantir o máximo rendimento e o bem-estar dos esportistas. Para aprofundar esse tema e ajudar o leitor a compreender melhor como a saúde bucal se relaciona com a performance esportiva, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrevistou a dentista Diva Ribeiro, da Clínica de Odontologia Espaço Blue, que oferecemos assistência odontológica aos atletas do Clube do Remo e do Castanhal.

A profissional começou explicando como os problemas bucais podem afetar o desempenho físico e a recuperação dos atletas durante treinos e competições. Segundo a dentista, condições como gengivite e periodontite — doenças da gengiva que podem levar à perda dos dentes — afetam o corpo como um todo, dificultando a recuperação e aumentando o risco de lesões.

“ Problemas como gengivite, periodontite e cáries causam inflamações que comprometem o organismo inteiro. Isso eleva o estresse do sistema imunológico, reduz a oxigenação e o desempenho muscular, prejudica a recuperação pós-treino, aumenta o risco de lesões e interfere na qualidade do sono, no foco e na alimentação. Todos esses fatores impactam diretamente a performance e a capacidade de recuperação do atleta”, explicou Diva.

Diva Ribeiro explica que a saúde oral vai muito além do cuidado estético (Imagem/Arquivo)

A dentista também destacou que, além da gengivite e da periodontite, existem outros problemas bucais comuns em atletas. Apesar de manterem hábitos saudáveis, esses esportistas podem enfrentar riscos específicos devido ao estilo de vida e à rotina intensa de treinos. Os principais problemas bucais registrados entre atletas são:

Cáries de evolução rápida

Bruxismo (ranger ou apertar os dentes, comum em situações de estresse)

Erosão dentária causada pelo consumo frequente de bebidas isotônicas e energéticos ácidos

Traumas dentários, especialmente em esportes de contato

Infecções nos dentes do siso

Essas condições não apenas causam desconforto local, mas podem afetar todo o organismo, comprometendo a recuperação, a postura e o equilíbrio muscular do atleta, o que impacta diretamente seu rendimento. Um exemplo real dessa relação é o caso do craque português Cristiano Ronaldo. Segundo o dentista do jogador, Daniel Sene, a extração do dente do siso melhorou significativamente o desempenho do atleta, pois a inflamação causada pelo problema dentário estava afetando até sua postura e corrida, desbalanceando seu corpo.

“Ao extrair o siso, a performance dele melhorou bastante. Ele tinha dificuldades para se recuperar de lesões e até para caminhar e correr, porque o problema desbalanceava o corpo”, explicou Sene.

Cristiano Ronaldo enfrentou problemas com a saúde bucal (Foto: Instagram @cristiano)

Diva continuou detalhando como a odontologia pode atuar para minimizar os impactos dos problemas bucais, contribuindo assim para a melhora da saúde geral e do rendimento dos atletas. Ela também explicou como o dentista realiza o acompanhamento do esportista, trabalhando de forma integrada com outros profissionais, como nutricionistas e preparadores físicos.

“A odontologia do esporte é uma área especializada que atua na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de problemas bucais, visando melhorar o desempenho do atleta. O dentista do esporte acompanha o atleta de forma contínua, monitora os riscos específicos de cada modalidade e desenvolve estratégias para reduzir inflamações sistêmicas. Trabalhando em conjunto com nutricionistas, médicos e preparadores físicos, o dentista também cria protetores bucais personalizados e ajuda a otimizar o sono, o foco, a recuperação e a alimentação por meio da saúde oral. Equipes de futebol, vôlei, basquete, MMA, ciclismo e até atletas olímpicos já adotam essa abordagem interdisciplinar”, comentou Diva.

A profissional finalizou destacando os cuidados preventivos que atletas, tanto amadores quanto profissionais, devem adotar para evitar que problemas bucais prejudiquem a performance esportiva. Ela ressaltou a importância do acompanhamento odontológico integrado com a equipe médica para garantir uma abordagem completa da saúde do atleta.

“É fundamental fazer visitas regulares ao dentista, preferencialmente especializado em odontologia esportiva. A escovação correta três vezes ao dia, o uso do fio dental e enxaguantes bucais neutros ajudam na prevenção. Também é importante evitar escovar os dentes logo após bebidas ácidas, esperando pelo menos 30 minutos, e preferir alimentos e bebidas com baixo teor de açúcar. Para esportes de contato, o uso de protetores bucais personalizados é essencial. Além disso, manter uma boa hidratação ajuda a preservar o fluxo salivar e a saúde bucal”, concluiu.