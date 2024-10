Mulher perde todos os dentes após optar por tratamento dentário mais barato; veja como ficou

Uma mulher de 26 anos, nascida na Bélgica, chamou atenção da mídia internacional após ter perdido todos os dentes em um tratamento dentário mais barato na Turquia. Em entrevista ao The Mirror, a jovem alertou sobre os procedimentos alternativos e mais em conta que, segundo ela, são 'atrativas armadilhas' para trazer problemas.

Alana Boone, profissional de recursos humanos, disse que o dentista que cuidava do seu caso afirmou que ela precisaria fazer um procedimento para colocar coroas na boca - uma espécie de capa no formato do dente. Na sua terra natal, o tratamento dentário sairia bem caro, mas, uma amiga de sua mãe indicou uma clínica na Turquia.

A jovem, então, contatou o local e fez uma cotação, acertando o valor do procedimento em R$ 41 mil, bem mais barato do que o que gastaria se fizesse na Bélgica. À época, em 2021, antes de viajar, Alana fez uma anamnese com o profissional dentista e ele solicitou fotos da boca dela para analisar a situação.

Depois de tudo acertado, ela reservou voo e hotel para realizar o tratamento na Turquia. Em 26 de julho de 2021, ela visitou a clínica e começou o tratamento. No primeiro dia, já afirmou ter sentido dor.

"Foi então decidido que meus dentes deveriam ser desvitalizados [a remoção da polpa dentária doente de dentro do dente]. Claro, isso acarretou custos extras, e, dois dias depois, as minhas coroas permanentes foram colocadas. Eu gritei e berrei porque doía muito", relatou Alana ao tablóide britânico.

Alana retornou para casa dias depois, e, segundo ela, a dor só aumentou. No dia 1 de agosto de 2024, a jovem começou a notar sulcos na boca, semelhantes a cavidades, junto de um gosto desagradável.

Ela voltou à Turquia e fez várias visitas ao consultório do dentista. Em um certo momento, a jovem decidiu desistir e procurar um profissional em seu país. Foi então que descobriu que seu procedimento havia sido um fracasso e que, como consequência, seus dentes estavam comprometidos.

"Espero que as pessoas vejam minha história como um alerta porque, infelizmente, eu não tive um. Após o conselho de vários dentistas, fui a um cirurgião bucomaxilofacial para pedir sua opinião sobre a minha situação. Seu veredito foi claro: tinha que extrair todos os dentes", relatou Alana.

Assim, desde abril de 2024, a jovem está sem todos os dentes da boca. Agora, ela está colocando implantes em doses homeopáticas. Porém, para recuperar o sorriso ela deverá gastar cerca de R$ 280 mil - sete vezes o custo do tratamento inicial. Embora ainda não esteja completamente livre da dor, a belga se sente aliviada por ter removido o trabalho "fracassado".

"Pense duas vezes antes de escolher odontologia no exterior. Se der errado, você tem que resolver o problema em seu próprio país e, muitas vezes, acabará pagando três vezes mais", desabafou ela. "Essa situação teve um grande impacto; não apenas meus dentes se foram, mas minha qualidade de vida também sofreu. Sinto falta de poder comer bem e sorrir amplamente. Isso está realmente começando a cobrar seu preço, mas vou continuar".

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)