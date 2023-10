Dia da saúde bucal: odontóloga fala da importância de cuidar dos dentes

No dia 25 de outubro se comemora o Dia do Dentista e da Saúde Bucal, data que marca o aniversário da criação do curso de Odontologia, em 25 de outubro de 1884. A data marca a valorização da profissão, os cuidados que as pessoas devem tomar e a informação, já que a saúde começa pela boca.

Sobre a data, Jéssica Paysano Peres, Especialista em Odontopediatria, explica que é muito necessário o dentista ser valorizado pela população, do profissional ter o reconhecimento, já que cuidar da boca é imprescindível para a saúde de um modo geral do ser humano.

Com relação a regularidade que se deve ir ao dentista, Jéssica diz, " Essa é uma pergunta com uma resposta muito individual. Cada indivíduo, cada pessoa vai ter um tempo estimado de necessidade de retorno ao dentista. Mas a média é de seis em seis meses".

A principal causa do mau hálito é o acúmulo de placa bacteriana que é aquele resto de alimento devido a má rotina, de má higienização e ele vai se depositando principalmente na parte da língua posterior, mas também ao redor da linha da gengiva que pode causar o mau cheiro, mas também outras condições de saúde podem usar o mau hálito como a boca seca, infecções respiratórias, diabetes e refluxo.

Ainda de acordo com a profissional, de modo geral, nenhum alimento é proibido para afetar diretamente a saúde bucal. Contanto que tenha uma boa higiene. Mas sim tem aqueles alimentos que são mais tendenciosos a ocasionar problemas bucais que são os alimentos cariogênicos que são os alimentos que são ricos em açúcar.

Ter uma higienização adequada, frequente, ter cuidado com a sua alimentação também acima de tudo devido a produtos que são mais cariogênicos que no caso são os ricos em açúcar, os carboidratos, tudo que pode acelerar ou ocasionar de forma mais rápida a cárie ou avanço de alguma doença devido a falta de higienização.

O fio dental é muito importante para a higienização completa da boca. Ele vai remover os resíduos alimentares entre o dente que são áreas que a escova não consegue alcançar. "Para isso só um pedaço longo de fio, enrolar nas extremidades, nos dedos e colocar entre um dente e outro até a eh intrusão da da gengiva. Puxar para o lado e remover e fazer isso repetidamente em cada lateral de cada dente", explica Jéssica.

Em relação ao enxaguante bucal ele só é necessário para pessoas que têm muita dificuldade de higienização. Para as demais pessoas que tenham uma higienização bem é correta e tecidos bucais saudáveis ele não se extremamente necessário

Enquete: Como cuida da saúde bucal?

Izabelle Figueiredo, 31

Escovo os dentes, faço uso do fio dental. Tento ir pelo menos duas vezes a cada seis meses ao dentista, pois a saúde bucal é importante como qualquer outra área do corpo.

Anne Santos, 23

Eu acho muito importante, pois para mais tarde não perder os dentes. Eu uso aparelho e o cuidado precisa ser maior, pois o acúmulo de sujeira é maior. Ao final de cada refeição eu escovo os dentes e tento ir ao dentista com frequência.

Michel Martins, 45

A saúde bucal é fundamental, pois é uma premissa básica para cuidar da saúde. Uso pasta vegana e vou ao dentista a cada seis meses.

Henrique Pantoja, 42

Eu cuido diariamente escovando os dentes, mas faz tempo que não vou ao dentista, pois estava sem plano de saúde, mas já estou com um plano e vou voltar a ir ao dentista.