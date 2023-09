Jovem desenvolve grave alergia de pele após uso de lente de contato nos dentes

Uma britânica, de 29 anos, realizou uma experiência frustrante após gastar aproximadamente R$ 6,2 mil em um tratamento odontológico, que resultou em uma grave alergia de pele. Lily Lindsay teve reações após optar por colocar uma lente de contato nos dentes.

Em agosto do ano passado, Lily decidiu aderir à tendência inspirada por influenciadores do TikTok e optou por inserir uma lente de resina nos dentes. No entanto, duas semanas após o procedimento, ela começou a apresentar sintomas preocupantes, incluindo olhos vermelhos, visíveis e pele ressecada.

A jovem compartilhou o relato em um vídeo no TikTok, descrevendo que as irritações inicialmente se limitavam à área abaixo dos olhos e ao redor dos lábios, causando deterioração e ressecamento. Com o tempo, os sintomas se espalharam para outras partes do rosto. Houve, ainda, sintomas adicionais, como tontura, zumbido nos ouvidos e aparecimento de manchas escuras na visão. Diante disso, ela decidiu procurar ajuda médica.

VEJA MAIS

Após sete meses de desconforto, Lily finalmente removeu a lente de abril deste ano. Ela iniciou um tratamento e começou a perceber melhorias no mês seguinte. A jovem informou que o dentista responsável pelo procedimento assumiu os custos do tratamento médico.