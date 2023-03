Labodental revela os mitos e verdades sobre lentes de contato dentais

Os procedimentos estéticos dentários têm se tornado cada vez mais populares entre os pacientes que buscam melhorar a aparência do sorriso. Segundo a Labodental, dentre esses procedimentos, se destaca a aplicação de lentes de contato dentais, finas películas de cerâmica ou de resina composta que são instaladas sobre os dentes, podendo modificar cor, forma e tamanho.

O termo “lentes de contato dentais” é utilizado para fins de marketing, facetas cerâmicas, laminados cerâmicos ou facetas em resina composta são como os procedimentos são denominados cientificamente e, embora já existam há algum tempo na odontologia, a sua procura aumentou significativamente nos últimos anos devido à redução de custos, possibilidade de menor desgaste dentário e divulgação por meio de celebridades.

Apesar do aumento de interesse pelo tipo de tratamento, a aplicação de lentes de contato dentais depende de alguns fatores para que seja executada com sucesso. Dentre eles: posicionamento dental, seleção compatível de cor e medidas proporcionais ao paciente.

Para que exista um resultado satisfatório, o procedimento deve ser realizado com materiais e equipamentos de qualidade (Freepik.com)

O sucesso do procedimento também está diretamente relacionado à qualidade e resistência dos materiais utilizados, que vêm evoluindo ao longo do tempo e possibilitando preparos cada vez menos invasivos e com menor desgaste.

Em se tratando de lentes de contato dentais, é comum que pacientes tenham dúvidas em relação à durabilidade do trabalho e às responsabilidades que envolvem o tratamento. Embora a durabilidade varie de acordo com o material utilizado e com os cuidados do paciente, a manutenção do trabalho é fundamental e deve ser feita por meio de consultas de rotina. Os pacientes devem estar cientes de que seus hábitos alimentares e de higiene bucal podem afetar diretamente a durabilidade das lentes.

Quanto à finalidade do tratamento, é importante destacar que nem todos os casos podem ser resolvidos com a aplicação de lentes de contato dentais. Muitas vezes torna-se necessário o tratamento ortodôntico precedente para o alcance de um resultado satisfatório sem prejuízos ao elemento dental.

No contexto do tratamento, fatores importantes a se considerar são a personalidade e os anseios do paciente. Cada caso deve ser avaliado com calma e responsabilidade, levando em consideração a idade, o nível de exigência e as expectativas do paciente. O profissional deve estar preparado para instruir o paciente sobre o procedimento, suas possíveis intercorrências e as opções ideais para um tratamento de qualidade e satisfatório.

Em resumo, a aplicação de lentes de contato dentais é um procedimento estético que tem ganhado cada vez mais popularidade. Embora seja uma opção viável para muitos casos, é importante avaliar cuidadosamente os fatores que podem afetar o sucesso do procedimento.