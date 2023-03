Labodental destaca 5 especializações na odontologia que estão em alta no mercado

O mercado de trabalho na odontologia passou por grandes mudanças nas últimas décadas. Uma das principais transformações é o aumento significativo na quantidade de profissionais formados por ano. Conforme destaca a Labodental, atualmente, há um número elevado de alunos nas diversas faculdades de odontologia espalhadas pelo Pará, o que faz com que o estado tenha, em média, 7.700 cirurgiões-dentistas inscritos no Conselho Regional de Odontologia (CRO-PA).

No entanto, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que haja um número de 1.500 pacientes por cirurgião-dentista. Isso significa que o mercado de trabalho na região está saturado, uma vez que o Pará tem cerca de 9 milhões de habitantes, ou seja, 28% de profissionais a mais inseridos no ramo.

Essa saturação obriga, tanto profissionais recém-formados, quanto dentistas veteranos, a buscarem aperfeiçoamento constante. Além da necessidade de uma base clínica forte para solucionar e tratar das diversas condições e dores odontológicas dos pacientes, é essencial que os cirurgiões-dentistas se especializem em áreas específicas.

A busca por uma pós-graduação de qualidade tem aumentado visto que é uma maneira eficaz de se destacar em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo.

A escolha da especialidade do profissional geralmente começa na graduação, momento em que o aluno tem a oportunidade de observar uma odontologia clínica geral, passando pelas diversas áreas de estudo odontológicos. Dessa forma, o aluno tem uma visão ampla da profissão e pode identificar qual disciplina lhe desperta afinidade. Atualmente, áreas como: harmonização orofacial (HOF), implantodontia, dentística, ortodontia e prótese dentária estão em alta.

Harmonização orofacial e dentística são especialidases muito procuradas por conta da estética envolvida, uma vez que procedimentos como botox, preenchedores e lentes de contato dentais aumentaram de interesse nos consultórios odontológicos. No entanto, é importante ressaltar que essas especialidades não se limitam à estética. A HOF, por exemplo, pode ajudar pacientes com dores crônicas ou agudas musculares, enquanto a dentística é a especialidade de maior procura nos consultórios, uma vez que grande parte da população ainda apresenta a doença cárie.

Cursos como implantodontia, ortodontia e prótese dentária têm uma procura acentuada por serem especialidades já consagradas no mercado de trabalho. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 34 milhões de pessoas adultas no Brasil perderam cerca de 13 dentes e 14 milhões vivem sem nenhum dente na cavidade oral. Esses dados mostram que muitos brasileiros irão precisar de reabilitações orais (próteses e/ou implantes).

A ortodontia também tem uma procura elevada por pacientes. A perda dentária é um dos fatores determinantes para este cenário uma vez que fazem com que os outros dentes se movam desordenadamente, havendo a necessidade de um tratamento de correção antes de se iniciar tratamentos de reabilitação oral. A miscigenação é outro fator que faz com que os casos de más posições dentárias (má oclusão) existam no país.

Apesar da saturação do mercado de trabalho na odontologia, é importante destacar que existem estratégias importantes para profissionais da área que buscam se diferenciar. Hoje em dia, é fundamental investir em uma boa gestão de consultório e em estratégias de marketing para atração e fidelização de pacientes.

Além disso, outro fator que merece destaque na odontologia atual é a tecnologia. Equipamentos modernos e procedimentos inovadores, como a impressão 3D de próteses dentárias, estão cada vez mais presentes nos consultórios e oferecendo mais conforto e precisão nos tratamentos.

Em resumo, o mercado de trabalho na odontologia apresenta desafios, mas também oportunidades para profissionais que se destacam pela especialização, gestão, marketing e tecnologia, e que têm compromisso com a prevenção e promoção da saúde bucal.

