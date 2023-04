Adversário do Remo, Corinthians avalia demissão de técnico; veja os detalhes

O técnico do Corinthians, Fernando Lázaro, pode estar próximo de ser demitido após a derrota por 1 a 0 para o Argentinos Juniors na Conmebol Libertadores na última quarta-feira. A diretoria do clube está avaliando a situação e uma decisão pode ser tomada ainda hoje.

De acordo com o gerente de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes, a decisão será tomada com "cabeça fria" e após uma avaliação cuidadosa. Ele disse que o treinador é avaliado diariamente e que diversos critérios são levados em consideração.

"Não estou aqui para dizer se haverá mudança ou não. Com sabedoria e calma, avaliamos as decisões corretas para o clube", afirmou Alessandro.

Ele também destacou a importância dos próximos jogos do Corinthians, contra o Goiás no domingo e contra o Remo na próxima quarta-feira, e a necessidade de bons resultados para a manutenção de Fernando Lázaro no cargo.

"Até o momento, sob o comando dele, o Timão teve oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas em 17 partidas, com aproveitamento de 56,8%. Independentemente de qual treinador, se jovem ou inexperiente, precisamos levar em consideração os resultados. Estamos falando da área técnica, mas isso serve para qualquer um, para o Alessandro, para o jogador de futebol. Nós respiramos resultados no clube em que estamos, precisamos retomar", declarou o gerente de futebol.

Alessandro também falou sobre a importância de respeitar Fernando Lázaro e os resultados recentes da equipe, incluindo a eliminação nas quartas de final do Paulistão e a derrota para o Remo por 2 a 0 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

"O que temos conversado com os atletas e com o próprio Fernando é isso, temos que buscar equilíbrio e performance para trazer mais segurança nas ações dos atletas em campo. Enquanto não encontrarmos esses componentes, ficamos patinando. Vai lá faz um grande jogo, depois faz um péssimo jogo. Hoje não faltou comprometimento e entrega, tínhamos um adversário duro. É saber com muita frieza analisar cada partida", disse Alessandro.

O torcedor do Corinthians aguarda ansiosamente a decisão da diretoria do clube sobre o futuro de Fernando Lázaro.