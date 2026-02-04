Remo x Mirassol: relembre a vitória azulina na Série C de 2022 Azulinos enfrentam equipe paulista nesta quarta-feira (4), no Mangueirão, pela Série A Hannah Franco 04.02.26 8h52 Contra o Mirassol, Remo tenta repetir vitória conquistada em 2022 (Igor Mota/O Liberal) O Clube do Remo entra em campo nesta quarta-feira (4) para mais um desafio na Série A do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Mirassol, em partida marcada para as 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. Apesar da cautela de parte da torcida quanto ao resultado, o histórico do confronto é favorável ao Leão Azul. Este será apenas o segundo encontro entre as equipes na história. O único duelo aconteceu em 2022, pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, quando o Remo venceu o Mirassol por 3 a 1, jogando no estádio Banpará Baenão. Único confronto terminou com vitória azulina Na ocasião, o Remo construiu a vitória com gols de Leonan, Daniel Felipe e Vanílson. A equipe azulina foi comandada pelo técnico Paulo Bonamigo e entrou em campo com Vinícius; Daniel Felipe, Leonan, Marlon e Marciel; Anderson Uchôa, Erick Flores e Netto; Fernandinho, Brenner e Rodrigo Pimpão. Remo e Mirassol disputaram juntos a Série C naquele ano, e o confronto direto terminou com vantagem para o time paraense. Desde então, as equipes não voltaram a se enfrentar em competições oficiais. Naquela ocasião, a equipe azulina derrubou a invencibilidade do Mirassol na competição e voltou ao G8 da Série C. Confira as fotos do Remo X Mirassol em 2022: Remo x Mirassol Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Samara Miranda / Remo Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Estreia do Remo em casa na Série A O jogo desta quarta-feira marca a estreia do Remo como mandante na Série A de 2026, aumentando a expectativa da torcida azulina por um bom resultado no Mangueirão. A partida também representa um reencontro com um adversário contra o qual o clube mantém 100% de aproveitamento. 