O Liberal chevron right Esportes chevron right

Remo x Mirassol: relembre a vitória azulina na Série C de 2022

Azulinos enfrentam equipe paulista nesta quarta-feira (4), no Mangueirão, pela Série A

Hannah Franco
fonte

Contra o Mirassol, Remo tenta repetir vitória conquistada em 2022 (Igor Mota/O Liberal)

O Clube do Remo entra em campo nesta quarta-feira (4) para mais um desafio na Série A do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Mirassol, em partida marcada para as 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. Apesar da cautela de parte da torcida quanto ao resultado, o histórico do confronto é favorável ao Leão Azul.

Este será apenas o segundo encontro entre as equipes na história. O único duelo aconteceu em 2022, pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, quando o Remo venceu o Mirassol por 3 a 1, jogando no estádio Banpará Baenão.

Único confronto terminou com vitória azulina

Na ocasião, o Remo construiu a vitória com gols de Leonan, Daniel Felipe e Vanílson. A equipe azulina foi comandada pelo técnico Paulo Bonamigo e entrou em campo com Vinícius; Daniel Felipe, Leonan, Marlon e Marciel; Anderson Uchôa, Erick Flores e Netto; Fernandinho, Brenner e Rodrigo Pimpão.

Remo e Mirassol disputaram juntos a Série C naquele ano, e o confronto direto terminou com vantagem para o time paraense. Desde então, as equipes não voltaram a se enfrentar em competições oficiais.

Naquela ocasião, a equipe azulina derrubou a invencibilidade do Mirassol na competição e voltou ao G8 da Série C.

Confira as fotos do Remo X Mirassol em 2022:

Remo x Mirassol

Estreia do Remo em casa na Série A

O jogo desta quarta-feira marca a estreia do Remo como mandante na Série A de 2026, aumentando a expectativa da torcida azulina por um bom resultado no Mangueirão.

A partida também representa um reencontro com um adversário contra o qual o clube mantém 100% de aproveitamento.

clube do remo

mirassol

série a
Esportes
