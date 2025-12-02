Capa Jornal Amazônia
Red Bull Rancing anuncia Isack Hadjar como piloto para 2026

O francês ocupa o segundo assento na equipe de Fórmula 1, ao lado de Max Verstappen, substituindo Yuki Tsunoda

Lívia Ximenes
Max Verstappen e Isack Hadjar são os pilotos da Red Bull Racing para 2026 (Reprodução / Instagram @f1)

A Red Bull Rancing anunciou, nessa terça-feira (2), quem será a dupla de Max Verstappen na Fórmula 1 em 2026. O escolhido para o segundo assento foi o francês Isack Hadjar, atual piloto da Racing Bulls. Hadjar substitui Yuki Tsunoda, que assusmiu o posto em março de 2025, no lugar de Liam Lawson.

Lawson e Tsunoda, que estava na Racing Bulls, trocaram de posição antes do GP do Japão, logo no começo da temporada. Anteriormente, a vaga na Red Bull era de Sergio Perez, anunciado como piloto da Cadillac, 11ª equipe que integra o grid em 2026. Perez corre ao lado de Valtteri Bottas no próximo ano.

A Racing Bulls, então, tem Liam Lawson e Arvid Lindblad como pilotos. Lindblad é parte da Fórmula 2 e já correu em treinos livres na F1. Yuki Tsunoda, até o momento, não foi anunciado em qualquer equipe.

Esportes
