Red Bull Rancing anuncia Isack Hadjar como piloto para 2026 O francês ocupa o segundo assento na equipe de Fórmula 1, ao lado de Max Verstappen, substituindo Yuki Tsunoda Lívia Ximenes 02.12.25 12h24 Max Verstappen e Isack Hadjar são os pilotos da Red Bull Racing para 2026 (Reprodução / Instagram @f1) A Red Bull Rancing anunciou, nessa terça-feira (2), quem será a dupla de Max Verstappen na Fórmula 1 em 2026. O escolhido para o segundo assento foi o francês Isack Hadjar, atual piloto da Racing Bulls. Hadjar substitui Yuki Tsunoda, que assusmiu o posto em março de 2025, no lugar de Liam Lawson. VEJA MAIS Bella Campos posa com Lewis Hamilton no GP do Qatar e brasileiros brincam: ‘Maria de Fátima venceu' As imagens, registradas durante a penúltima rodada da Fórmula 1 em 2025, foram compartilhadas pela Ferrari no Instagram nessa terça-feira (2) Rafael Câmara vai participar de treinos livres na F-1 em 2026, afirma chefão da Ferrari Site oficial da Fórmula 1 comete erro e antecipa título de Lando Norris Lawson e Tsunoda, que estava na Racing Bulls, trocaram de posição antes do GP do Japão, logo no começo da temporada. Anteriormente, a vaga na Red Bull era de Sergio Perez, anunciado como piloto da Cadillac, 11ª equipe que integra o grid em 2026. Perez corre ao lado de Valtteri Bottas no próximo ano. A Racing Bulls, então, tem Liam Lawson e Arvid Lindblad como pilotos. Lindblad é parte da Fórmula 2 e já correu em treinos livres na F1. Yuki Tsunoda, até o momento, não foi anunciado em qualquer equipe. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Isack Hadjar Max Verstappen red bull racing Racing Bulls COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes 02.12.25 15h13 mais esportes Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil 02.12.25 12h25 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03