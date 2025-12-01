Rafael Câmara vai participar de treinos livres na F-1 em 2026, afirma chefão da Ferrari Estadão Conteúdo 01.12.25 22h32 Depois de Gabriel Bortoleto em 2025, Rafael Câmara poderá ser o próximo piloto brasileiro a ingressar na Fórmula 1. em entrevista ao portal italiano Autoracer, Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, afirmou que o pernambucano de 20 anos poderá ter chances na escuderia italiana durante os treinos livres em 2026. "Certamente houve interesse em Leonardo Fornaroli (campeão da F-2), mas já temos Rafael Câmara, que venceu a Fórmula 3 e estará na Fórmula 2 no ano que vem, e provavelmente fará alguns treinos livres 1 conosco, e certamente alguns testes com carros antigos", disse Vasseur. Durante a temporada, as equipes da F-1 são obrigadas a dar duas chances para pilotos novos em treinos livres. com isso, Câmara terá a oportunidade de dirigir o carro de Lewis Hamilton ou Charles Leclerc. O brasileiro também poderá utilizar bólidos da equipe Haas, parceira da Ferrari. Frédéric Vasseur descartou a possibilidade da contratação de mais um jovem piloto, demonstrando confiança no trabalho do inglês Oliver Bearman, também de 20 anos, que corre pela Haas nesta temporada. "Não achamos que faça sentido ter tantos jovens pilotos sob contrato conosco." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave automobilismo Fórmula 1 Ferrari Rafael Câmara COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes 02.12.25 15h13 mais esportes Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil 02.12.25 12h25 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03