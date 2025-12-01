Site oficial da Fórmula 1 comete erro e antecipa título de Lando Norris Estadão Conteúdo 01.12.25 11h18 O site oficial da Fórmula 1 surpreendeu fãs e jornalistas neste domingo ao exibir, na página de perfil de Lando Norris, uma informação precoce: o britânico aparecia como campeão mundial de pilotos. A referência ao título, ainda não conquistado, permaneceu no ar por alguns minutos antes de ser corrigida, mas rapidamente se espalhou pelas redes sociais e reacendeu debates sobre a disputa acirrada da temporada. A confusão ocorreu justamente após o GP do Catar, etapa em que Norris poderia ter garantido matematicamente o campeonato. No entanto, o piloto da McLaren terminou apenas na quarta posição, atrás de Max Verstappen, Carlos Sainz e do companheiro de equipe, Oscar Piastri. O resultado adiou a decisão e manteve aberta uma das brigas mais carregadas de tensão dos últimos anos. Além do desempenho em pista, o que mais chamou atenção no Catar foi a estratégia da McLaren. A equipe optou por não parar seus dois carros durante o safety car acionado após o acidente entre Nico Hülkenberg e Pierre Gasly. A escolha acabou custando perda preciosos de pontos, permitindo que Verstappen assumisse a ponta e vencesse praticamente sem ser ameaçado, recolocando-se na disputa pelo pentacampeonato. Com o revés, a classificação ganhou contornos ainda mais dramáticos. Norris segue líder do Mundial, mas agora com apenas 12 pontos de vantagem para Verstappen. Piastri, em terceiro, com 16 a menos, ainda tem chances matemáticas, especialmente diante da consistência que apresentou nas últimas corridas. A decisão final acontece no próximo fim de semana, em Abu Dabi, no tracionar circuito de Yas Marina. A corrida principal está marcada para as 10h, horário de Brasília. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 McLaren Lando Norris COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes 02.12.25 15h13 mais esportes Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil 02.12.25 12h25 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03