Libertadores 2026: veja todos os times já classificados para o torneio

O Flamengo sagrou-se tetracampeão da Copa Libertadores da América ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 no último sábado, 29, em Lima, no Peru. Para o ano que vem, o torneio já tem 33 equipes classificadas.

Em 2026, a Copa Libertadores está prevista para começar no dia 3 de fevereiro. No total, 47 times participarão da competição organizada pela Conmebol.

Além do Flamengo, outros seis clubes brasileiros já asseguraram um lugar na próxima Libertadores: Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.

Como o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, os cinco primeiros colocados do torneio de pontos corridos já estarão na fase de grupos. O sexto e o sétimo jogarão a fase prévia da Libertadores. O País ainda tem uma vaga para o campeão da Copa do Brasil.

A Argentina, por sua vez, já tem seis equipes garantidas: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Independiente Rivadavia, Lanús, Platense e Rosario Central. O tradicional River Plate corre o risco de não disputar a competição. O time precisa torcer para o rival Boca Juniors vencer o torneio Clausura para poder estar na Libertadores em 2026.

Os times já classificados para a Libertadores de 2026:

Brasil : Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras

Argentina: Argentinos Juniors Boca Juniors Independiente Rivadavia Lanús Platense Rosario Central

Argentinos Juniors Boca Juniors Independiente Rivadavia Lanús Platense Rosario Central Bolívia: Always Ready The Strongest

Always Ready The Strongest Chie: Coquimbo Unido

Coquimbo Unido Colômbia: Independiente Santa Fé Equador Independiente del Valle

Independiente Santa Fé Equador Independiente del Valle Paraguai 2 de Mayo Cerro Porteño Guarani Libertad

2 de Mayo Cerro Porteño Guarani Libertad Peru: Alianza Lima Cusco Sporting Cristal Universitário

Alianza Lima Cusco Sporting Cristal Universitário Uruguai Juventud Liverpool Nacional Peñarol

Juventud Liverpool Nacional Peñarol Venezuela Carabobo Deportes La Guaira Universidad Central de Venezuela