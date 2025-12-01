Libertadores 2026: veja todos os times já classificados para o torneio Em 2026, a Copa Libertadores está prevista para começar no dia 3 de fevereiro. No total, 47 times participarão da competição organizada pela Conmebol Estadão Conteúdo 01.12.25 11h43 O Flamengo sagrou-se tetracampeão da Copa Libertadores da América ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 no último sábado, 29, em Lima, no Peru. Para o ano que vem, o torneio já tem 33 equipes classificadas. Em 2026, a Copa Libertadores está prevista para começar no dia 3 de fevereiro. No total, 47 times participarão da competição organizada pela Conmebol. Além do Flamengo, outros seis clubes brasileiros já asseguraram um lugar na próxima Libertadores: Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. Como o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, os cinco primeiros colocados do torneio de pontos corridos já estarão na fase de grupos. O sexto e o sétimo jogarão a fase prévia da Libertadores. O País ainda tem uma vaga para o campeão da Copa do Brasil. A Argentina, por sua vez, já tem seis equipes garantidas: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Independiente Rivadavia, Lanús, Platense e Rosario Central. O tradicional River Plate corre o risco de não disputar a competição. O time precisa torcer para o rival Boca Juniors vencer o torneio Clausura para poder estar na Libertadores em 2026. Os times já classificados para a Libertadores de 2026: Brasil: Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras Argentina: Argentinos Juniors Boca Juniors Independiente Rivadavia Lanús Platense Rosario Central Bolívia: Always Ready The Strongest Chie: Coquimbo Unido Colômbia: Independiente Santa Fé Equador Independiente del Valle Paraguai 2 de Mayo Cerro Porteño Guarani Libertad Peru: Alianza Lima Cusco Sporting Cristal Universitário Uruguai Juventud Liverpool Nacional Peñarol Venezuela Carabobo Deportes La Guaira Universidad Central de Venezuela Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes 02.12.25 15h13 mais esportes Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil 02.12.25 12h25 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03