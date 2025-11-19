Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Ramon Abatti Abel, árbitro do último São Paulo x Palmeiras, leva suspensão do STJD

A decisão da Comissão Disciplinar do STJD ocorreu em primeira instância

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Ramon Abatti Abel será o árbitro da grande decisão da Supercopa entre Fogão x Mengão (César Greco / Palmeiras)

O árbitro Ramon Abatti Abel foi suspenso por 40 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira, 19. A punição se refere à atuação do juiz no clássico entre Palmeiras e São Paulo, vencido pelo Palmeiras por 3 a 2 no Morumbis, em 5 de outubro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

VEJA MAIS

image Árbitro de São Paulo x Palmeiras explica só amarelo a Andreas e relata ofensas de dirigentes
Ramon Abatti Abel pouco explicou na súmula do clássico sobre os lances reclamados pelos mandantes

image Presidente vê contratação de Oscar 'responsável' e veta Ramon Abatti Abel em jogos do São Paulo

image Árbitro afastado após polêmicas no clássico entre São Paulo e Palmeiras volta a ser escalado

O clássico paulista foi marcado por diversas polêmicas. Entre os lances analisados pelo tribunal, destacam-se um suposto pênalti não marcado de Allan (Palmeiras) sobre Tapia (São Paulo) e uma possível expulsão de Andreas Pereira, após falta em Marcos Antônio. O São Paulo também reclamou de um cartão vermelho para Gustavo Gómez.

O São Paulo chegou a abrir 2 a 0 na partida, mas sofreu a virada no segundo tempo. Assim como Ramon Abatti Abel, o árbitro do VAR, Ilbert Estevam, recebeu a mesma punição de 40 dias.

Detalhes da Punição e Recurso

Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam foram enquadrados no Artigo 259 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). A justificativa foi por deixarem "de observar as regras da modalidade". As suspensões poderiam ter alcançado até 120 dias para cada.

A decisão da Comissão Disciplinar do STJD ocorreu em primeira instância. Ainda cabe recurso no Pleno do tribunal. Caso não consigam efeito suspensivo, os árbitros começarão a cumprir a sanção nesta quinta-feira, 20.

Desdobramentos e Outras Admoestações

Após o clássico paulista, Ramon Abatti Abel apitou duas partidas da Série B e atuou como AVAR2 em Mirassol x Botafogo. Em um jogo entre Athletic e Ferroviária pela Série B, o árbitro precisou deixar o campo escoltado pela polícia. O juiz está escalado como AVAR2 no duelo entre Santos e Mirassol, nesta quarta-feira.

Ainda no julgamento do STJD, os dirigentes do São Paulo, Rui Costa e Carlos Belmonte, foram advertidos. A admoestação ocorreu devido às fortes declarações dadas contra a arbitragem.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

arbitragem

Ramon Abatti Abel

suspensão

STJD
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores

Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão

20.11.25 12h14

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Futebol

Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta

Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista

20.11.25 10h47

futebol

Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol

Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte

20.11.25 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B

Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais

28.07.25 23h24

Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

20.11.25 23h57

MAIS ESPORTES

30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival

Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália

30.04.24 17h01

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda