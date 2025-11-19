Ramon Abatti Abel, árbitro do último São Paulo x Palmeiras, leva suspensão do STJD A decisão da Comissão Disciplinar do STJD ocorreu em primeira instância Redação O Liberal com informações da AE 19.11.25 17h33 Ramon Abatti Abel será o árbitro da grande decisão da Supercopa entre Fogão x Mengão (César Greco / Palmeiras) O árbitro Ramon Abatti Abel foi suspenso por 40 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira, 19. A punição se refere à atuação do juiz no clássico entre Palmeiras e São Paulo, vencido pelo Palmeiras por 3 a 2 no Morumbis, em 5 de outubro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Árbitro de São Paulo x Palmeiras explica só amarelo a Andreas e relata ofensas de dirigentes Ramon Abatti Abel pouco explicou na súmula do clássico sobre os lances reclamados pelos mandantes Presidente vê contratação de Oscar 'responsável' e veta Ramon Abatti Abel em jogos do São Paulo Árbitro afastado após polêmicas no clássico entre São Paulo e Palmeiras volta a ser escalado O clássico paulista foi marcado por diversas polêmicas. Entre os lances analisados pelo tribunal, destacam-se um suposto pênalti não marcado de Allan (Palmeiras) sobre Tapia (São Paulo) e uma possível expulsão de Andreas Pereira, após falta em Marcos Antônio. O São Paulo também reclamou de um cartão vermelho para Gustavo Gómez. O São Paulo chegou a abrir 2 a 0 na partida, mas sofreu a virada no segundo tempo. Assim como Ramon Abatti Abel, o árbitro do VAR, Ilbert Estevam, recebeu a mesma punição de 40 dias. Detalhes da Punição e Recurso Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam foram enquadrados no Artigo 259 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). A justificativa foi por deixarem "de observar as regras da modalidade". As suspensões poderiam ter alcançado até 120 dias para cada. A decisão da Comissão Disciplinar do STJD ocorreu em primeira instância. Ainda cabe recurso no Pleno do tribunal. Caso não consigam efeito suspensivo, os árbitros começarão a cumprir a sanção nesta quinta-feira, 20. Desdobramentos e Outras Admoestações Após o clássico paulista, Ramon Abatti Abel apitou duas partidas da Série B e atuou como AVAR2 em Mirassol x Botafogo. Em um jogo entre Athletic e Ferroviária pela Série B, o árbitro precisou deixar o campo escoltado pela polícia. O juiz está escalado como AVAR2 no duelo entre Santos e Mirassol, nesta quarta-feira. Ainda no julgamento do STJD, os dirigentes do São Paulo, Rui Costa e Carlos Belmonte, foram advertidos. A admoestação ocorreu devido às fortes declarações dadas contra a arbitragem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol arbitragem Ramon Abatti Abel suspensão STJD COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19