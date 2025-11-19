Ramon Abatti Abel, árbitro do último São Paulo x Palmeiras, leva suspensão do STJD

O árbitro Ramon Abatti Abel foi suspenso por 40 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira, 19. A punição se refere à atuação do juiz no clássico entre Palmeiras e São Paulo, vencido pelo Palmeiras por 3 a 2 no Morumbis, em 5 de outubro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clássico paulista foi marcado por diversas polêmicas. Entre os lances analisados pelo tribunal, destacam-se um suposto pênalti não marcado de Allan (Palmeiras) sobre Tapia (São Paulo) e uma possível expulsão de Andreas Pereira, após falta em Marcos Antônio. O São Paulo também reclamou de um cartão vermelho para Gustavo Gómez.

O São Paulo chegou a abrir 2 a 0 na partida, mas sofreu a virada no segundo tempo. Assim como Ramon Abatti Abel, o árbitro do VAR, Ilbert Estevam, recebeu a mesma punição de 40 dias.

Detalhes da Punição e Recurso

Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam foram enquadrados no Artigo 259 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). A justificativa foi por deixarem "de observar as regras da modalidade". As suspensões poderiam ter alcançado até 120 dias para cada.

A decisão da Comissão Disciplinar do STJD ocorreu em primeira instância. Ainda cabe recurso no Pleno do tribunal. Caso não consigam efeito suspensivo, os árbitros começarão a cumprir a sanção nesta quinta-feira, 20.

Desdobramentos e Outras Admoestações

Após o clássico paulista, Ramon Abatti Abel apitou duas partidas da Série B e atuou como AVAR2 em Mirassol x Botafogo. Em um jogo entre Athletic e Ferroviária pela Série B, o árbitro precisou deixar o campo escoltado pela polícia. O juiz está escalado como AVAR2 no duelo entre Santos e Mirassol, nesta quarta-feira.

Ainda no julgamento do STJD, os dirigentes do São Paulo, Rui Costa e Carlos Belmonte, foram advertidos. A admoestação ocorreu devido às fortes declarações dadas contra a arbitragem.