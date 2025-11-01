Árbitro afastado após polêmicas no clássico entre São Paulo e Palmeiras volta a ser escalado

Depois de ser afastado por polêmicas no clássico entre São Paulo e Palmeiras, válido pela 27ª rodada do Brasileirão, o árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa-SC) voltou a ser escalado pela CBF em jogo profissional. Neste sábado, o catarinense faz parte da equipe de arbitragem de vídeo no duelo entre Mirassol e Botafogo. Já no domingo, ele volta a apitar dentro de campo o jogo entre Figueirense e Marcílio Dias, pela Copa Santa Catarina.

Ramon Abatti Abel foi afastado pela CBF depois da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo por 3 a 2, no MorumBis, em clássico marcado por reclamação de pênalti e expulsão não marcadas em favor do time tricolor.

Com isso, o juiz, de acordo com a entidade, passaria por treinamento e aprimoramento para depois voltar a participar de partidas oficiais.

O catarinense, que apitou jogos da Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, atua como AVAR 2 na partida entre Mirassol e Botafogo, no estádio Campos Maia, ao lado do árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS), dos assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Michael Stanislau (RS), do quarto árbitro André Luiz Skettino (MG) e de Daniel Nobre Bins (RS) no VAR.

Já no domingo, às 15h na partida entre Figueirense e Marcílio Dias, no Orlando Scarpelli, Ramon será o árbitro principal, junto aos assistentes Henrique Neu Ribeiro e Alexandre de Medeiros Lodetti, além do quarto árbitro Igor da Silva Albuquerque.