Árbitro de São Paulo x Palmeiras explica só amarelo a Andreas e relata ofensas de dirigentes Ramon Abatti Abel pouco explicou na súmula do clássico sobre os lances reclamados pelos mandantes Estadão Conteúdo 06.10.25 9h07 Alvo de enorme crítica de dirigentes do São Paulo e afastado após a CBF admitir graves erros na virada do Palmeiras sobre o São Paulo no MorumBis, por 3 a 2, neste domingo, o árbitro Ramon Abatti Abel pouco explicou na súmula do clássico sobre os lances reclamados pelos mandantes. Ele definiu o cartão amarelo para Andreas Pereira como "tentativa de pontapé" e revelou que sofreu com os xingamentos dos dirigentes tricolor a caminho dos vestiários. O presidente do São Paulo, Julio Casares, usou as redes sociais para detonar o trabalho da arbitragem no MorumBis e disse que o Brasileirão está "manchado." ""5 lances com 5 imagens indiscutíveis. O árbitro não viu? O VAR não viu? Tudo contra nós! O Brasileirão está manchado! Hoje o VAR chama para tudo. Mas não chamou em nenhum dos lances evidentes exibidos acima! Estranho né?", escreveu Casares. O São Paulo também se manifestou nas redes sociais, dizendo que os erros foram determinantes para o resultado. "Foi mais uma atuação desastrosa da arbitragem, que compromete a credibilidade do Brasileiro e o trabalho de jogadores, comissão técnica e diretoria." A bronca maior era pelo pênalti em cima de Tapia ignorado até pelo VAR, que também não sugeriu a expulsão do volante palmeirense após entrada dura, pelo alto, atingindo a canela do também meio-campista Marcos Antônio, do São Paulo. O clube ainda queria as expulsões de Gómez e Raphael Veiga e uma falta na origem do primeiro gol alviverde. Em seu relatório dos cartões amarelos, Abatti explicou o lance da punição a Andreas Pereira sem tantos detalhes: "Dar ou tentar dar um pontapé (chute) em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - (amarelo) por calçar seu adversário de maneira temerária na disputa de bola", escreveu. O São Paulo ainda reclamou da não expulsão de Gustavo Gómez após atingir o rosto de Tapia - ficou sangrando em campo. O pendurado defensor só levou o amarelo por retardar o reinício da partida em uma cobrança de lateral já que defenderá o Paraguai na Data Fifa e não poderia encarar o Juventude, dia 11. Por fim, Abatti revelou que sofreu com os duros xingamentos da revoltada direção são-paulina. "Informo que no final do jogo no túnel de acesso aos vestiários, próximo à porta do vestiário da arbitragem se encontrava o sr. Carlos Belmonte, diretor de futebol da equipe do São Paulo F.C. que de maneira ofensiva proferiu as seguinte palavras: "Filma ele, a vergonha dele aí, o VAR não veio." Informo ainda que ao seu lado se encontrava o sr. Rui Costas, diretor executivo de futebol do São Paulo F.C. que de maneira ofensiva proferiu as seguintes palavras: "Vai tomar no c..., uma vergonha." Informo que ambos foram identificados pelo delegado da partida." Palavras-chave futebol Brasileirão São paulo FC Palmeiras súmula Ramon Abatti Abel 