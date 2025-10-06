CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio após novas polêmicas Estadão Conteúdo 06.10.25 0h02 A Comissão de Arbitragem da CBF decidiu afastar os árbitros e operadores de VAR que atuaram nas partidas entre São Paulo e Palmeiras e Red Bull Bragantino e Grêmio, ambas marcadas por fortes reclamações e polêmicas na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo nota oficial divulgada neste domingo, os profissionais serão submetidos a "treinamento, aprimoramento e avaliação interna" antes de um eventual retorno à escala. A medida, embora apresentada como técnica, representa mais um capítulo em uma série de erros que vêm marcando o Brasileirão. Na prática, o afastamento funciona como uma "geladeira" - uma forma de resposta imediata às críticas de clubes e torcedores, mas que pouco contribui para resolver o problema central: a falta de consistência e de transparência nas decisões dentro de campo. No MorumBis, o clássico entre São Paulo e Palmeiras terminou em 3 a 2 para o time alviverde e gerou revolta do lado tricolor. O árbitro Ramon Abatti Abel e o VAR Ilbert Estevam da Silva foram duramente criticados pelo presidente Júlio Casares, que publicou nas redes sociais um vídeo com cinco lances polêmicos e acusou a arbitragem de ter "manchado o Brasileirão". As queixas do São Paulo se concentraram, principalmente, em dois momentos: um pênalti não marcado de Allan sobre Tapia, ainda com o time da casa vencendo por 2 a 0, e na falta cometida de Andreas Pereira Marcos Antônio, já no segundo tempo, que poderia ter rendido um cartão vermelho ao jogador alviverde. Casares levou o protesto diretamente ao presidente da CBF, Samir Xaud, e ao coordenador da Comissão de Arbitragem, Rodrigo Cintra, pedindo medidas imediatas. Em Bragança Paulista, a irritação foi gremista. O time gaúcho perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino e contestou a marcação do pênalti que decidiu o jogo, além da expulsão de Kannemann ainda no primeiro tempo. O lateral Marlon chamou a arbitragem de Lucas Casagrande de "vergonhosa" e acusou a CBF de falta de profissionalização. "O Grêmio está sendo roubado", afirmou após a partida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão São Paulo Grêmio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 Futebol Remo visita o Operário-PR em busca de vitória para se reaproximar do G-4 Duelo da 30ª rodada da Série B ocorre neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) 05.10.25 7h00 FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES