CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio após novas polêmicas

A Comissão de Arbitragem da CBF decidiu afastar os árbitros e operadores de VAR que atuaram nas partidas entre São Paulo e Palmeiras e Red Bull Bragantino e Grêmio, ambas marcadas por fortes reclamações e polêmicas na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo nota oficial divulgada neste domingo, os profissionais serão submetidos a "treinamento, aprimoramento e avaliação interna" antes de um eventual retorno à escala.

A medida, embora apresentada como técnica, representa mais um capítulo em uma série de erros que vêm marcando o Brasileirão. Na prática, o afastamento funciona como uma "geladeira" - uma forma de resposta imediata às críticas de clubes e torcedores, mas que pouco contribui para resolver o problema central: a falta de consistência e de transparência nas decisões dentro de campo.

No MorumBis, o clássico entre São Paulo e Palmeiras terminou em 3 a 2 para o time alviverde e gerou revolta do lado tricolor. O árbitro Ramon Abatti Abel e o VAR Ilbert Estevam da Silva foram duramente criticados pelo presidente Júlio Casares, que publicou nas redes sociais um vídeo com cinco lances polêmicos e acusou a arbitragem de ter "manchado o Brasileirão".

As queixas do São Paulo se concentraram, principalmente, em dois momentos: um pênalti não marcado de Allan sobre Tapia, ainda com o time da casa vencendo por 2 a 0, e na falta cometida de Andreas Pereira Marcos Antônio, já no segundo tempo, que poderia ter rendido um cartão vermelho ao jogador alviverde. Casares levou o protesto diretamente ao presidente da CBF, Samir Xaud, e ao coordenador da Comissão de Arbitragem, Rodrigo Cintra, pedindo medidas imediatas.

Em Bragança Paulista, a irritação foi gremista. O time gaúcho perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino e contestou a marcação do pênalti que decidiu o jogo, além da expulsão de Kannemann ainda no primeiro tempo. O lateral Marlon chamou a arbitragem de Lucas Casagrande de "vergonhosa" e acusou a CBF de falta de profissionalização. "O Grêmio está sendo roubado", afirmou após a partida.