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Quem é Marcelo Cruz? Treinador de Gabriel Ganley vira alvo de polêmicas após morte do atleta

Preparador físico catarinense passou a ser citado nas redes sociais após repercussão do caso envolvendo o influenciador fitness

O Liberal

O nome de Marcelo Cruz passou a dominar debates nas redes sociais após a morte do fisiculturista e influenciador fitness Gabriel Ganley, encontrado morto aos 22 anos em São Paulo.

Marcelo era o responsável técnico pela preparação física de Gabriel e acabou envolvido em discussões sobre protocolos extremos utilizados no fisiculturismo competitivo. Apesar da repercussão, não existe qualquer acusação formal contra o treinador, e as causas da morte do atleta ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Quem é Marcelo Cruz

Marcelo Cruz é fisiculturista, treinador e preparador físico catarinense. Aos 40 anos, construiu carreira no cenário nacional do bodybuilding, participando de competições de alto nível. O treinador atua na categoria Bodybuilder Open e possui passagens por federações como NABBA e IFBB.

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A causa da morte não foi divulgada

Ao longo da trajetória, acumulou títulos regionais e nacionais, além de participação recente no Masters Olympia, realizado no Japão.

Trabalho com atletas e celebridades

Além da carreira como atleta, Marcelo Cruz atua com assessorias esportivas voltadas para alta performance no fisiculturismo. Formado em Educação Física, ele também ganhou notoriedade por trabalhar com atletas conhecidos, incluindo o surfista olímpico Ítalo Ferreira.

Nas redes sociais, o treinador soma quase meio milhão de seguidores, onde compartilha conteúdos sobre treinos, preparação física e rotina de atletas.

Por que Marcelo Cruz virou alvo de polêmicas

O nome do preparador ganhou força nas redes após a publicação de um vídeo do influenciador fitness Gabriel Morais. Sem citar diretamente Marcelo, o atleta relatou experiências envolvendo protocolos considerados extremos durante uma antiga preparação esportiva.

Entre os relatos, Gabriel Morais afirmou ter recebido orientação para consumir 75 gramas de sal em três dias antes de uma competição.

Internautas passaram então a associar os relatos ao treinador de Gabriel Ganley, especialmente após a divulgação de prints contendo o sobrenome “Cruz”.

Redes sociais intensificaram críticas

Com a repercussão da morte de Gabriel Ganley, Marcelo Cruz passou a receber críticas e ataques nas redes sociais.

Usuários também perceberam que os comentários das publicações recentes do treinador foram bloqueados após a onda de repercussão envolvendo o caso.

Grande parte das discussões gira em torno de possíveis protocolos restritivos usados no fisiculturismo, incluindo:

  • manipulação de sódio;
  • dietas severas;
  • desidratação;
  • estratégias de definição corporal extrema.

No entanto, até o momento, não há confirmação oficial de que qualquer prática tenha relação direta com a morte do influenciador.

Marcelo Cruz publicou homenagem

Após a confirmação da morte de Gabriel Ganley, Marcelo Cruz publicou uma carta aberta lamentando a perda do atleta.

No texto, o treinador afirmou que Gabriel foi uma das pessoas mais importantes de sua trajetória pessoal e profissional.

“Ganley, para mim, era muito mais que um promissor atleta”, escreveu.

Marcelo também destacou que os dois mantinham uma relação próxima que ultrapassava o ambiente profissional.

Morte segue sem causa confirmada

Gabriel Ganley foi encontrado morto no apartamento onde morava, na Mooca, Zona Leste de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), não havia sinais aparentes de violência no local.

O caso foi registrado como “morte suspeita – morte súbita”, e a Polícia Civil aguarda os resultados da perícia e dos exames do Instituto Médico Legal (IML).

Até agora, não existem informações oficiais sobre exames toxicológicos nem confirmação da causa da morte.

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