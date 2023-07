Quem é Jordyn Huitema? Atacante do Canadá namorou jogador do Bayern

Um dos maiores destaques da Copa do Mundo Feminina 2023, Jordyn Huitema é atacante titular do Canadá. Além de acumular títulos importantes, a promessa da seleção canadense é conhecida também por seus affairs com outros atletas.

Nesta quarta-feira (26), o Canadá venceu a Irlanda por 2 a 1, com destaque para o desempenho da atacante que, apesar de não fazer gol, esteve presente nos principais lances da partida.

Jordyn Pamela Huitema, de 22 anos, é também atacante do OL Reign-FRA e acumula algumas conquistas na sua carreira, como a medalha de ouro das Olimpíadas de Tóquio, de 2021.

Carreira no futebol

Ela começou sua carreira de base em times regionais do Canadá, como o Chiliwack FC, entre 2005 e 2011. Após esse período, a atleta ingressou no elenco do Vancouver Whitecaps, onde ganhou maior notoriedade. Logo após, Huitema foi revelada pelo FC Rovers.

No ano de 2019, a atacante firmou contrato com o Paris Saint-Germain, permanecendo no clube por quatro temporadas antes de se transferir para o OL Reign.

Huitema acumulou um total de 27 gols em 99 partidas ao longo de sua carreira nos clubes. Já na seleção nacional, onde está desde 2017, ela registra 16 gols em 64 jogos. Apesar de sua juventude, a atleta já conquistou diversos prêmios individuais e possui cinco títulos em sua trajetória.

Relacionamentos com atletas

Em setembro de 2017, Jordyn Huitema começou a namorar com outro jogador canadense, Alphonso Davies, que brilha no Bayern de Munique e está sendo alvo de rumores sobre uma possível transferência para o Real Madrid. Eles permaneceram juntos durante cinco anos até que decidiram seguir caminhos diferentes, em 2022.

Atualmente, Huitema está namorando Julio Rodriguez, um talentoso jogador de beisebol. O dominicano atua como outfielder (defensor externo) pelo Seattle Mariners, equipe dos Estados Unidos.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Ana Carolina Matos, editora de OLiberal.com)