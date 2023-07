Quem é Alisha Lehmann? Jogadora suíça é fenômeno nas redes sociais

A Copa do Mundo Feminina 2023 começou com o pé direito e está rendendo dentro e fora do campo. Uma atleta que vem chamando a atenção é Alisha Lehmann, de 24 anos, da Seleção da Suíça. Ela é a jogadora mais seguida no Instagram, com quase 14 milhões de seguidores, mesmo sendo reserva.

Sua estreia no mundial já começou bem. Na última sexta-feira (21) a Suíça venceu a equipe das Filipinas por 2 a 0. Porém, além de suas habilidades em campo, a Alisha protagonizou um momento que repercutiu nas redes sociais. A jogadora entrou em campo substituindo justamente sua ex-namorada, Ramona Bachmann, com quem teve um relacionamento entre 2018 e 2021.

Carreira de Alisha Lehmann

Nascida em Tagerstschi, na Suíça, Alisha se interessou pelo futebol desde criança, inspirada por seu irmão e primos. Ela iniciou sua carreira nas categorias de base do Young Boys, time de seu país, em 2015. Porém, só ganhou notoriedade após sua passagem pelo West Ham em 2018.

Em agosto de 2021, ela assinou um contrato de três anos com o Aston Villa, um dos principais clubes da Premier League feminina. Atualmente, está focada em sua primeira participação na Copa do Mundo Feminina, representando sua seleção suíça.

Relação com o Brasil

A jogadora suíça tem uma relação especial com o Brasil. Após terminar seu namoro com a colega de equipe Bachmann, Alisha namorou o brasileiro Douglas Luiz, que também joga no Aston Villa.

Durante o relacionamento dos dois, ela se aproximou da cultura brasileira e viajou para o país em diversas ocasiões. No ano passado, a atleta visitou uma favela no Rio de Janeiro e posou ao lado do jogador, além de registros sobrevoando o Cristo Redentor. Os dois se separaram também em 2022.

Sucesso das redes sociais

Com impressionantes 13,9 milhões de seguidores no Instagram, ela é um fenômeno das redes sociais e a jogadora de futebol mais popular do mundo, superando nomes como Alex Morgan, Alexia Putellas e até mesmo a brasileira Marta. Nas redes, a loira também supera o renomado tenista suíço Roger Federer, que tem 11,9 milhões de seguidores.

A atleta está sempre publicando fotos da sua rotina de treinos e posando ao lado de carros luxuosos, bem estilo "modelo".

