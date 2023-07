Quem é Ary Borges? Atacante fez hat-trick na estreia da Seleção Feminina na Copa do Mundo

Nesta segunda-feira (24) a Seleção Brasileira fez sua estreia na Copa do Mundo Feminina 2023 em um jogo contra o Panamá. E, felizmente, a meia-campista Ary Borges mostrou para o que veio e marcou três gols para o Brasil no Mundial.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, o Brasil abriu o placar com um gol de cabeça de Ary Borges, que não parou por aí. Chegando ao final da primeira etapa do jogo, a atleta marcou o segundo gol e fez a torcida vibrar.

O terceiro gol veio no segundo tempo, em um golaço de Bia Zaneratto após um passe de Ary. Pouco tempo depois, a meia campista entrou em cena mais uma vez fez outra cabeçada para dentro do gol, ampliando o placar para 4 a 0.

Ary Borges mostra nas mãos a quantidade de gols que fez na estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina (Thaís Magalhães/CBF)

Aos 23 anos, a maranhense brilhou em sua estreia em um Mundial. A camisa 17 marcou seu sexto, sétimo e oitavo gol pela seleção em apenas um jogo. Mesmo sendo nova na competição, Ary tem uma longa carreira no esporte e teve que treinar desde cedo para chegar neste patamar.

Conheça a história da jogadora Ary Borges

Ary Borges saiu de São Luís, no Maranhão aos nove anos com a família, em busca de melhores condições de vida em São Paulo. Apaixonada pelo esporte desde muito cedo, ela aprendeu a andar de ônibus sozinha com 11 anos para poder ir treinar no Centro Olímpico, clube que incentiva jovens atletas mulheres.

De lá, a meia-campista foi para o Sport Clube de Recife, onde ficou apenas um ano antes de voltar para a capital paulista e jogar pelo São Paulo, onde sua carreira decolou. Algum tempo depois, ela trocou o tricolor paulista pelo Palmeiras e ganhou destaque no clube.

No verdão, ela marcou 36 gols e oito assistências em 84 jogos. A jogadora foi peça-chave para o clube ganhar os títulos da Copa Paulista, Paulistão e a Libertadores Feminina. Ela deixou o Verdão para atuar em um clube dos EUA.

Através de seu Instagram, Ary compartilhou a emoção de alcançar um marco tão significativo em sua carreira. "De repente, a menina que chutava bola na maré baixa de São Luís agora está aqui na Austrália, contando as horas para disputar a Copa do Mundo, que estão dizendo que será a melhor", disse.

No Twitter, o nome da jogadora se tornou um dos assuntos mais comentados no momento e emocionou pela sua estreia, que marcou a goleada do Brasil.

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)